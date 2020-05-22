Анчелотти: «Лэмпард стал прекрасным тренером, жду того же от Терри»

Главный тренер «Эвертона» поделился мнением о тренерских качествах бывших игроков «Челси» и .

Не удивлен, что Лэмпард стал тренером. Когда Фрэнк был игроком, он обладал фантастическим пониманием тактики.

Теперь жду того же от Терри. Сейчас он ассистент главного тренера [в «Астон Вилле»]. Думаю, что у них обоих есть качества, чтобы быть отличными тренерами. Лэмпард отлично работает в «Челси».