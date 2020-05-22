ГлавнаяНовости

Анчелотти: «Лэмпард стал прекрасным тренером, жду того же от Терри»

вчера, 23:15

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти поделился мнением о тренерских качествах бывших игроков «Челси» Фрэнка Лэмпарда и Джона Терри.

Не удивлен, что Лэмпард стал тренером. Когда Фрэнк был игроком, он обладал фантастическим пониманием тактики.

Теперь жду того же от Терри. Сейчас он ассистент главного тренера [в «Астон Вилле»]. Думаю, что у них обоих есть качества, чтобы быть отличными тренерами. Лэмпард отлично работает в «Челси».

Также недавно Анчелотти вспомнил выступления с «Миланом» в Лиге чемпионов. 

Все новости
Сетьен прокомментировал слухи о Пьяниче и Лаутаро
Сегодня, 03:35 Комментарии1
Видаль отреагировал на слова Кьеллини о проблемах чилийца с алкоголем
Сегодня, 02:35 Комментарии3
Чалханоглу: «Не боялся коронавируса с самого начала»
Сегодня, 00:17 Комментарии4
Ругани: «Я боялся, что заражу коронавирусом свою беременную девушку»
Сегодня, 00:02 Комментарии3
Игуаин: «Я подумываю о том, чтобы вернуться в „Ривер Плейт“»
Вчера, 23:40 Комментарии4
Озбилиз: «Кинь Джано в „Барсу“ — был бы одним из лучших футболистов Европы»
Вчера, 21:56 Комментарии24
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 03:37
У Фрэнка может и получится, а вот от Терри ничего особенного ждать не приходится.
Брулин
Брулин
сегодня в 01:22
И когда он успел стать прекрасным тренером
Alpribas
Alpribas
сегодня в 00:12
Пока особо не видно.
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:56
Лемпард ещё может кое- что показать.
dimagas2
dimagas2
вчера в 23:30
Лемпс еще не стал,в следующем ссезоне глянем,а Терри и не станет.так и будет к жене Грилиша заходить иногда))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:18
Удачи Лемпарду!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100