Защитник Денис Кулаков вернулся в расположение «Урала». Украинский футболист вместе с другими легионерами, которые вернулись в Россию, проходит карантин на базе «Бажовия».
Всем привет. Мы вернулись в Екатеринбург, сейчас живем на базе «Бажовия». Чувствуем себя хорошо и ждем, когда можно будет начинать тренировки с командой. Пашке Погребняку [футболист заразился коронавирусом] скорейшего выздоровления.
Денис Кулаков передаёт всем привет! 🖤🧡 pic.twitter.com/xYcNe7XNFj— ФК Урал (@FCURAL) May 23, 2020