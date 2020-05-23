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Кулаков вернулся в расположение «Урала»

сегодня, 15:08

Защитник Денис Кулаков вернулся в расположение «Урала». Украинский футболист вместе с другими легионерами, которые вернулись в Россию, проходит карантин на базе «Бажовия».

Всем привет. Мы вернулись в Екатеринбург, сейчас живем на базе «Бажовия». Чувствуем себя хорошо и ждем, когда можно будет начинать тренировки с командой. Пашке Погребняку [футболист заразился коронавирусом] скорейшего выздоровления.

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Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 15:11
Удачи Кулакову в Урале!
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