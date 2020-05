Дортмундская «Боруссия» в поединке 27-го тура чемпионата Германии одолела «Вольфсбург».

Полузащитник «шмелей» сделал одну голевую передачу в этой встрече. Таким образом, на его счету уже 16 ассистов за 25 матчей текущего сезона Бундеслиги. Это рекордный показатель для «Боруссии» за один сезон.