Врач «Локомотива»: «Фарфан уже немного тренируется»

Врач «Локомотива» Никита Карлицкий сообщил о состоянии полузащитника «железнодорожников» , который заразился коронавирусом:

У Фарфана дней пять как нормализовалась температура, все хорошо — динамика положительная. Он уже немного занимается в условиях изоляции — дома у него поставили тренажер, слегка работает. 27 мая планируется полностью перебор анализов и, скорее всего, в эти же числа сделаем компьютерную томографию, чтобы выяснить состояние легких. Учитывая выраженную положительную динамику, там все нормально.

Томографию в любом случае надо сделать, а раньше нет смысла, потому что есть определенные изменения и нужно время, чтобы они прошли.