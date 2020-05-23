ГлавнаяНовости

Врач «Локомотива»: «Фарфан уже немного тренируется»

сегодня, 20:15

Врач «Локомотива» Никита Карлицкий сообщил о состоянии полузащитника «железнодорожников» Джефферсона Фарфана, который заразился коронавирусом:

У Фарфана дней пять как нормализовалась температура, все хорошо — динамика положительная. Он уже немного занимается в условиях изоляции — дома у него поставили тренажер, слегка работает. 27 мая планируется полностью перебор анализов и, скорее всего, в эти же числа сделаем компьютерную томографию, чтобы выяснить состояние легких. Учитывая выраженную положительную динамику, там все нормально.

Томографию в любом случае надо сделать, а раньше нет смысла, потому что есть определенные изменения и нужно время, чтобы они прошли.

Ранее Фарфан поблагодарил всех за поддержку.

Все новости
Спортивный директор «Оренбурга»: «Легионеры скоро присоединятся к клубу»
Сегодня, 20:31 Комментарии6
Хеведес не прилетел в Москву из-за угрозы коронавируса
Сегодня, 19:11 Комментарии13
Кулаков вернулся в расположение «Урала»
Сегодня, 15:08 ВидеоКомментарии1
Деспотович попрощался с «Оренбургом»
Сегодня, 14:20 Комментарии6
Агент Деспотовича: «По поводу ЦСКА я скажу так: дыма без огня не бывает»
Сегодня, 13:48 Комментарии10
Заразившийся коронавирусом Фарфан поблагодарил всех за поддержку
Сегодня, 11:09 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 20:17
желаем быстрейшего выздоровления
Columb
Columb
сегодня в 20:17
Здоровья и успехов в команде.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100