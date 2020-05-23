Бербатов: «Почеттино может убедить Бэйла перейти в „Ньюкасл“»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о потенциальном трансфере полузащитника «Реала» в «Ньюкасл»:

Средняя результативность Бэйла в «Реале» впечатляет. Некоторые его голы были просто потрясающими, обычный футболист на такое не способен. Вспомните его голы «Ливерпулю» в финале Лиги чемпионов. Но если тебя не ценят, то имеет смысл попробовать себя в другом клубе.

«Ньюкасл» нельзя сравнить с «Реалом». Если они хотят его подписать, то должны гарантировать амбиции. Тренером должен стать тот человек, который сможет найти общий язык с Гаретом. Будет отличное начало для «Ньюкасла», если их возглавит Маурисио Почеттино. После этого они должны будут сказать Бэйлу, каких футболистов планируют еще подписать.

Если Бэйлу все это понравится, то, может быть, он согласится перейти в «Ньюкасл». Однако я считаю, что он останется в «Реале».