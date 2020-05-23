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Бербатов: «Почеттино может убедить Бэйла перейти в „Ньюкасл“»

сегодня, 18:31

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов поделился мнением о потенциальном трансфере полузащитника «Реала» Гарета Бэйла в «Ньюкасл»:

Средняя результативность Бэйла в «Реале» впечатляет. Некоторые его голы были просто потрясающими, обычный футболист на такое не способен. Вспомните его голы «Ливерпулю» в финале Лиги чемпионов. Но если тебя не ценят, то имеет смысл попробовать себя в другом клубе.

«Ньюкасл» нельзя сравнить с «Реалом». Если они хотят его подписать, то должны гарантировать амбиции. Тренером должен стать тот человек, который сможет найти общий язык с Гаретом. Будет отличное начало для «Ньюкасла», если их возглавит Маурисио Почеттино. После этого они должны будут сказать Бэйлу, каких футболистов планируют еще подписать.

Если Бэйлу все это понравится, то, может быть, он согласится перейти в «Ньюкасл». Однако я считаю, что он останется в «Реале».

Ранее стало известно, что Бэйл не собирается переходить в «Ньюкасл».

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:11
останется ))это не обсуждается))
dzvinka
dzvinka
сегодня в 19:39
а кто убедит Почетино перейти в Ньюкасл? Бербатов?)) ахахаха
Eddja
Eddja
сегодня в 18:35
Зачем это только нужно.
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