«Интер» предлагает Кавани трёхлетний контракт

По информации L'Equipe, «Интер» предложил нападающему ПСЖ Эдинсону Кавани трехлетний контракт.
Соглашение 33-летнего форварда с парижанами истекает летом этого года. Источник сообщает, что для Кавани подписание контракта с «Интером» являются лучшим вариантом среди всех предложенных. На футболиста так же претендуют «Атлетико Мадрид», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл», но эти клубы не готовы подписать уругвайца на три года.
В нынешнем сезоне Эдинсон сыграл в 20 матчах за ПСЖ, в которых забил 7 голов и сделал 3 ассиста.
L'Equipe - Интер закроет сделку с Парижем на сумме 55-60млн за Икарди , и прибудет Эдинсон Кавани, для которого Интер делает предложение на 3 года с зп в районе 5 млн + бонусы.
GDS - Интер приготовил контракт для Кавани. 3года с зарплатой 7,5млн в год,такую же зп получают Эриксен и Лукаку.
Инфы разной полно гуляет на тему Матадора.
L'Equipe - Интер закроет сделку с Парижем на сумме 55-60млн за Икарди , и прибудет Эдинсон Кавани, для которого Интер делает предложение на 3 года с зп в районе 5 млн + бонусы.
GDS - Интер приготовил контракт для Кавани. 3года с зарплатой 7,5млн в год,такую же зп получают Эриксен и Лукаку.
Инфы разной полно гуляет на тему Матадора.