«Интер» предлагает Кавани трёхлетний контракт

1590299887

сегодня, 08:58

По информации L'Equipe, «Интер» предложил нападающему ПСЖ трехлетний контракт.

Соглашение 33-летнего форварда с парижанами истекает летом этого года. Источник сообщает, что для Кавани подписание контракта с «Интером» являются лучшим вариантом среди всех предложенных. На футболиста так же претендуют «Атлетико Мадрид», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл», но эти клубы не готовы подписать уругвайца на три года.