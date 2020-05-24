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«Интер» предлагает Кавани трёхлетний контракт

сегодня, 08:58

По информации L'Equipe, «Интер» предложил нападающему ПСЖ Эдинсону Кавани трехлетний контракт.

Соглашение 33-летнего форварда с парижанами истекает летом этого года. Источник сообщает, что для Кавани подписание контракта с «Интером» являются лучшим вариантом среди всех предложенных. На футболиста так же претендуют «Атлетико Мадрид», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл», но эти клубы не готовы подписать уругвайца на три года.

В нынешнем сезоне Эдинсон сыграл в 20 матчах за ПСЖ, в которых забил 7 голов и сделал 3 ассиста.

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Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 11:49, ред.
Согласно данным Mediaset, уругваец не прочь перебраться в стан нерадзурри. Сообщается, что нападающий просит у миланцев 2-летнее соглашение с зарплатой в 8 миллионов евро в год. Стоит отметить, что текущее жалование форварда во Франции составляет 12 миллионов.

L'Equipe - Интер закроет сделку с Парижем на сумме 55-60млн за Икарди , и прибудет Эдинсон Кавани, для которого Интер делает предложение на 3 года с зп в районе 5 млн + бонусы.

GDS - Интер приготовил контракт для Кавани. 3года с зарплатой 7,5млн в год,такую же зп получают Эриксен и Лукаку.

Инфы разной полно гуляет на тему Матадора.
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 11:12
Для Кавани это большой срок контракта.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 11:03
такой классный игрок. Загубил карьеру в ПСЖ
ОПС
ОПС
сегодня в 10:24
Хорошей игры!
Данил Бритвин
Данил Бритвин ответ Espana-Deutschland (раскрыть)
сегодня в 09:36
Извиняемся, поправили!
idres
idres
сегодня в 09:28
А на мой взгляд лучше в Атлетико Мадрид
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
сегодня в 09:22
Аргентинца? Он же уругваец...
Mekail
Mekail
сегодня в 09:18
Кто сколько еще предложит....может и МЮ
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:58
Деньги на бочку и можно упаковывать!!!
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