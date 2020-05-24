«Рома» просит у «Ман Юнайтед» скидку на Смоллинга

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сегодня, 08:17

По информации известного итальянского журналиста Николо Ширы, «Рома» продолжает работать над выкупом арендованного у «Манчестер Юнайтед» защитника .

Сообщается, что римский клуб рассчитывает получить скидку, так как 25 млн евро считает слишком завышенной ценой. «Рома» готова приобрести 30-летнего защитника только в том случае, если МЮ снизит цену.

Недавно Смолинг признался, что рад опыту выступлений за итальянский клуб.