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«Рома» просит у «Ман Юнайтед» скидку на Смоллинга

сегодня, 08:17

По информации известного итальянского журналиста Николо Ширы, «Рома» продолжает работать над выкупом арендованного у «Манчестер Юнайтед» защитника Криса Смоллинга.

Сообщается, что римский клуб рассчитывает получить скидку, так как 25 млн евро считает слишком завышенной ценой. «Рома» готова приобрести 30-летнего защитника только в том случае, если МЮ снизит цену.

Недавно Смолинг признался, что рад опыту выступлений за итальянский клуб.

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galem72
galem72
сегодня в 10:40
"...по информации известного итальянского журналиста Николо Ширы..."

Ключевой ***дец в новости! Этот шир у себя в подвале на печатной машинке уже столько трансферов таких "организовал". ))
marvel777
marvel777
сегодня в 10:29
тогда уж вместе с Джонсом берите по акции 1+1)
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 09:19
За 24,5 млн пусть попрошайки забирают
ДСА
ДСА
сегодня в 08:54
Скидку просить незазорно - вдруг дадут?
shlomo
shlomo
сегодня в 08:42
В связи с ситуацией можно и уступить...
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 08:29
Можно сделать, все равно его продавать надо
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:21
покупайте дешевых)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:17
Времена пришли нищие...
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