«Рома» просит у «Ман Юнайтед» скидку на Смоллинга

По информации известного итальянского журналиста Николо Ширы, «Рома» продолжает работать над выкупом арендованного у «Манчестер Юнайтед» защитника Криса Смоллинга.
Сообщается, что римский клуб рассчитывает получить скидку, так как 25 млн евро считает слишком завышенной ценой. «Рома» готова приобрести 30-летнего защитника только в том случае, если МЮ снизит цену.
Недавно Смолинг признался, что рад опыту выступлений за итальянский клуб.
Ключевой ***дец в новости! Этот шир у себя в подвале на печатной машинке уже столько трансферов таких "организовал". ))
Ключевой ***дец в новости! Этот шир у себя в подвале на печатной машинке уже столько трансферов таких "организовал". ))