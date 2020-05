«Клопп, когда ты его уже заберёшь?». «Майнц» — о втором хет-трике Вернера

«РБ Лейпциг» разгромил «Майнц» в гостевой встрече 27-го тура Бундеслиги. Нападающий «быков» забил три мяча в этой игре и стал первым футболистом в чемпионате Германии в XXI веке, кто смог оформить хет-трик в каждой из двух встреч с одним соперником.

После матча пресс-служба «Майнца» в клубном твиттере с юмором осветила свое поражение, сославшись на слухи об интересе к Вернеру со стороны «Ливерпуля», который возглавляет .

«Клопп, когда ты его уже заберешь?» — написал «Майнц» в твиттере.

Kloppo, can you take him already? 🙄 https://t.co/HgSOn6oeUH