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«Клопп, когда ты его уже заберёшь?». «Майнц» — о втором хет-трике Вернера

сегодня, 08:49

«РБ Лейпциг» разгромил «Майнц» в гостевой встрече 27-го тура Бундеслиги. Нападающий «быков» Тимо Вернер забил три мяча в этой игре и стал первым футболистом в чемпионате Германии в XXI веке, кто смог оформить хет-трик в каждой из двух встреч с одним соперником.

После матча пресс-служба «Майнца» в клубном твиттере с юмором осветила свое поражение, сославшись на слухи об интересе к Вернеру со стороны «Ливерпуля», который возглавляет Юрген Клопп.

«Клопп, когда ты его уже заберешь?» — написал «Майнц» в твиттере.

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Все комментарии
Мaлик
Мaлик
сегодня в 09:33
Когда сделает их 5-6 раз
Legend 6
Legend 6 ответ На посошок (раскрыть)
сегодня в 09:29
Ну как тебе сказать)
Я предлагаю посмотреть на свое поведение со стороны и на поведение шведского друга)
И потом посмотреть посмотреть точное определение слова подхалим)

Соблюдение правил не является подхалимством.
Alpribas
Alpribas
сегодня в 09:26
Его не только Клопп хочет.
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко ответ На посошок (раскрыть)
сегодня в 09:24
    asraeil
    asraeil
    сегодня в 09:13
    Может и не заиграть в Англии....
    На посошок
    На посошок ответ Legend 6 (раскрыть)
    сегодня в 09:06, ред.
    не все же подхалимы
    drug01
    drug01
    сегодня в 09:00
    Пусть играет дома
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 08:59
    Теперь цены не сложишь на Вернера.
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 08:51
    Наверное Клоппу он не нужен....
    Bordend
    Bordend
    сегодня в 08:50
    Скоро заберет, подождите.
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