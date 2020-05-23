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Кержаков проводит вечера с телефоном и в шапочке из фольги

сегодня, 15:25

Бывший российский футболист Александр Кержаков в своем Инстаграме поделился фотографией, где он сидит рядом с мобильным телефоном и в шапочке из фольги.

«А как вы готовитесь к переходу на 5G?» — подписал Кержаков фотографию.

Недавно Кержаков с семьёй воссоздал обложку альбома Ramones.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 20:53
Носки на шапочку обменял ? )))))
iri13
iri13
сегодня в 19:08
Вот в чем дело..ох, соккер)))
Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков продолжил серию фотографий, где воссоздает обложки альбомов известных музыкантов.

Экс-футболист выложил свою версию обложки альбома The Stranger американского певца Билли Джоэла.

Кержаков изображен в шапочке из фольги. Он смотрит на смартфон, который лежит на подушке.

«А как вы готовитесь к переходу на 5G?» – таким текстом сопроводил фото Кержаков.

The Stranger – пятый студийный альбом Джоэла, выпущенный в 1977 году.
iri13
iri13
сегодня в 19:01
...блин..всем новостям новость..и это в главных?!
Akvarel
Akvarel
сегодня в 17:43
Ужас что публикуют.
karnager
karnager
сегодня в 17:33, ред.
Автору надо русский подучить : в тексте телефонОМ, а в названии темы: с телефоном И в шапочке
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 17:11
Отлично выглядит Александр! В свои то 37 лет.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 17:01
А ведь не скажешь, что пациент из психушки. Намекает всем на математическое число 3.14).
Grabovsky
Grabovsky
сегодня в 16:48
Все голова поехала...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:47
чем был тем и остался)))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:33
Чего ещё от него ожидать?
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 16:24
Санёк прикалывается в очередной раз. Гыгыгы
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 16:04
Вылитый "Алёнушка" с картины Васнецова)).
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 15:53
неплохой троллинг адептов чипирования :)
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 15:50
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:42
К чему бы это ???
Caniggia
Caniggia
сегодня в 15:40
Маньяк!
Судья Иванов
Судья Иванов
сегодня в 15:36
Футбол же начался, зачем такую чушь выкладывать?
VIPded
VIPded
сегодня в 15:34
Прикол или всерьёз- вот в чём вопрос...)))
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
сегодня в 15:33
БАКЛАН!
Vinamoinen
Vinamoinen
сегодня в 15:31
Каждый пиарится как может.
beefs
beefs
сегодня в 15:31
это новая мода?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 15:29
....... и без носков.
izrafel
izrafel
сегодня в 15:28
Пусть покажет как делал...из серии "очумелые ручки"...
drug01
drug01
сегодня в 15:27
Зачем все это
Eddja
Eddja
сегодня в 15:26
Это все показуха.
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