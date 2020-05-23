Кержаков проводит вечера с телефоном и в шапочке из фольги

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сегодня, 15:25

Бывший российский футболист в своем Инстаграме поделился фотографией, где он сидит рядом с мобильным телефоном и в шапочке из фольги.

«А как вы готовитесь к переходу на 5G?» — подписал Кержаков фотографию.

Недавно Кержаков с семьёй воссоздал обложку альбома Ramones.