Кержаков проводит вечера с телефоном и в шапочке из фольги

Бывший российский футболист Александр Кержаков в своем Инстаграме поделился фотографией, где он сидит рядом с мобильным телефоном и в шапочке из фольги.
«А как вы готовитесь к переходу на 5G?» — подписал Кержаков фотографию.
Недавно Кержаков с семьёй воссоздал обложку альбома Ramones.
Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков продолжил серию фотографий, где воссоздает обложки альбомов известных музыкантов.
Экс-футболист выложил свою версию обложки альбома The Stranger американского певца Билли Джоэла.
Кержаков изображен в шапочке из фольги. Он смотрит на смартфон, который лежит на подушке.
«А как вы готовитесь к переходу на 5G?» – таким текстом сопроводил фото Кержаков.
The Stranger – пятый студийный альбом Джоэла, выпущенный в 1977 году.
Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков продолжил серию фотографий, где воссоздает обложки альбомов известных музыкантов.
Экс-футболист выложил свою версию обложки альбома The Stranger американского певца Билли Джоэла.
Кержаков изображен в шапочке из фольги. Он смотрит на смартфон, который лежит на подушке.
«А как вы готовитесь к переходу на 5G?» – таким текстом сопроводил фото Кержаков.
The Stranger – пятый студийный альбом Джоэла, выпущенный в 1977 году.