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Тренер «Лечче» высказался против пяти замен и введения плей-офф

сегодня, 09:00

Главный тренер «Лечче» Фабио Ливерани выступает против дополнительных замен или плей-офф, когда Серия А возобновится.

Это будет похоже на восхождение на Эверест для нас. Наша команда выстроена под одну игру в неделю, теперь же у нас будет практически чемпионат мира или чемпионат Европы, где мы играем 12 игр за 40 дней. Это очень тревожно.

Пять замен в матче? Мы не можем просто изменить правила в середине сезона. Мы закончим без тренировок, это совершенно новая ситуация для многих команд.

Играя днем в разгар лета, даже восьмилетний ребенок может сказать вам, что это невозможно. Есть слишком много нюансов, и мы не увидим должного футбола.

Я против плей-офф, так как сезон начался с одними правилами и не может просто переключиться на другие.

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Все комментарии
feris1
feris1
сегодня в 09:23
Придётся подстраиваться под новые правила.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 09:23
Тренер Лечче лучше бы командой занимался, а не ****ел.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:22
У кого скамейка длинее, тот будет иметь преимущество.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:22
На всех не угодишь.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:13
Правила подстраиваются под ситуацию, нечего ныть...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:11
Пять замен сделано для того, чтобы ребята не нагружались сильно и не травмировались.
Mekail
Mekail
сегодня в 09:10
Если федерация приняла решение, то можно не сотрясать воздух...
ubvg355cdb6r
ubvg355cdb6r
сегодня в 09:09
Это его проблемы
VIPded
VIPded
сегодня в 09:01
Да кто его слушать будет?)))
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