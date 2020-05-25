Тренер «Лечче» высказался против пяти замен и введения плей-офф

Главный тренер «Лечче» выступает против дополнительных замен или плей-офф, когда Серия А возобновится.

Это будет похоже на восхождение на Эверест для нас. Наша команда выстроена под одну игру в неделю, теперь же у нас будет практически чемпионат мира или чемпионат Европы, где мы играем 12 игр за 40 дней. Это очень тревожно.

Пять замен в матче? Мы не можем просто изменить правила в середине сезона. Мы закончим без тренировок, это совершенно новая ситуация для многих команд.

Играя днем в разгар лета, даже восьмилетний ребенок может сказать вам, что это невозможно. Есть слишком много нюансов, и мы не увидим должного футбола.

Я против плей-офф, так как сезон начался с одними правилами и не может просто переключиться на другие.