Еленцева покинула пост президента «Торпедо»

Президент «Торпедо» Елена Еленцева покидает свой пост на обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
ФК «Торпедо» и Елена Еленцева приняли решение завершить сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Действие трудового соглашения закончится 31 мая 2020 года.
Напомним, что Елена Васильевна являлась президентом «Торпедо» с декабря 2017 года и трудилась на стадионе им. Э.А. Стрельцова с 2008 года на должности заместителя управляющего, а с 2013 года возглавляла работу арены.
Мы благодарим Елену Васильевну за большой вклад в развитие «Торпедо» и желаем профессиональных успехов!
Напомним, что ранее Елена Еленцева прокомментировала решение Российского футбольного союза досрочно завершить нынешний розыгрыш Футбольной национальной лиги и не проводить стыковые матчи за выход в РПЛ.