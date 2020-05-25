ГлавнаяНовости

Еленцева покинула пост президента «Торпедо»

сегодня, 17:27

Президент «Торпедо» Елена Еленцева покидает свой пост на обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

ФК «Торпедо» и Елена Еленцева приняли решение завершить сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Действие трудового соглашения закончится 31 мая 2020 года.

Напомним, что Елена Васильевна являлась президентом «Торпедо» с декабря 2017 года и трудилась на стадионе им. Э.А. Стрельцова с 2008 года на должности заместителя управляющего, а с 2013 года возглавляла работу арены.

Мы благодарим Елену Васильевну за большой вклад в развитие «Торпедо» и желаем профессиональных успехов!

Напомним, что ранее Елена Еленцева прокомментировала решение Российского футбольного союза досрочно завершить нынешний розыгрыш Футбольной национальной лиги и не проводить стыковые матчи за выход в РПЛ.

Все новости
ОфициальноСпортивный директор «Торпедо» покинул свой пост
Сегодня, 17:32 Комментарии4
Экс-полузащитник «Ливерпуля» Шейру получил должность в «Лионе»
Сегодня, 15:10 ФотоКомментарии4
ОфициальноЕмельянов покинул пост главного тренера «Оренбурга»
22 мая Комментарии24
ОфициальноЯп Стам возглавил «Цинциннати». Клуб ошибся с фото нового тренера
22 мая ФотоКомментарии10
СлухиСтам в скором времени возглавит «Цинциннати»
21 мая Комментарии5
Официально«Оренбург» объявил о смене президента
21 мая Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:40
жаль вроде не плохо шло))
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 17:28
Ну не женское это дело. Гыгыгы
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100