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Яп Стам возглавил «Цинциннати». Клуб ошибся с фото нового тренера

сегодня, 01:22

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Яп Стам, как и ожидалось, возглавил «Цинциннати».

Клуб объявил о назначении 47-летнего специалиста, использовав фото другого человека. Позже пресс-служба «Цинциннати» после обращений пользователей в твиттере исправила публикацию, и заменила прежнее изображение на фото Япа Стама.

Яп Стам возглавил «Цинциннати». Клуб ошибся с фото нового тренера

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 02:09
Лицо Япа Стама знают все фанаты футбола. Его каменное лицо во время зашивания иглой .... Уххх, как вспомню,так вздрогну.
А эти перепутали.
26j6fd7xxcep
26j6fd7xxcep
сегодня в 02:04
Ну тупые, что ещё скажешь!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:29
Позорники, так облажаться?!?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 01:22
ну бывает))) от счастья))
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