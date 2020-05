Яп Стам возглавил «Цинциннати». Клуб ошибся с фото нового тренера

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов , как и ожидалось, возглавил «Цинциннати».

Клуб объявил о назначении 47-летнего специалиста, использовав фото другого человека. Позже пресс-служба «Цинциннати» после обращений пользователей в твиттере исправила публикацию, и заменила прежнее изображение на фото Япа Стама.