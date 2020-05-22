Яп Стам возглавил «Цинциннати». Клуб ошибся с фото нового тренера

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Яп Стам, как и ожидалось, возглавил «Цинциннати».
Клуб объявил о назначении 47-летнего специалиста, использовав фото другого человека. Позже пресс-служба «Цинциннати» после обращений пользователей в твиттере исправила публикацию, и заменила прежнее изображение на фото Япа Стама.
ICYMI: Join us in welcoming our 𝘢𝘤𝘵𝘶𝘢𝘭 new head coach, Jaap Stam. #FCCincy— FC Cincinnati (@fccincinnati) 21 мая 2020 г.
📰: https://t.co/DP0FEepraD pic.twitter.com/dvLbByeHoC
А эти перепутали.
А эти перепутали.