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«Оренбург» объявил о смене президента

сегодня, 15:23

«Оренбург» на своем официальном сайте объявил о кадровой перестановке в руководстве клуба.

На рабочем совещании было объявлено о решении собрания учредителей о назначении на должность президента «Оренбурга» заместителя генерального директора по корпоративной защите ООО «Газпром добыча Оренбург» 67-летнего Василия Еремякина.

На этой должности он сменил Владимира Кияева, который исполнял обязанности с декабря 2018 года.

Сегодня также стало известно, что футболисты «Оренбурга» сдали тесты на коронавирус.

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Footbolista
Footbolista ответ Obdulio Varela (раскрыть)
сегодня в 15:54
Yurza
Yurza
сегодня в 15:47
Удачи Оренбургу!
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 15:31
Спартак ещё не объявлял смену президента ? Гыгыгы
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:29
новое назначение))) дерзай))
shlomo
shlomo
сегодня в 15:27
Даже и не знаю...хорошо это или плохо..
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 15:27
Жаль что не страны
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 15:27
Занятный размен. Кияева на пенсию, а вместо него 67-летнего юношу.
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