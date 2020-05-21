«Оренбург» объявил о смене президента

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сегодня, 15:23

«Оренбург» на своем официальном сайте объявил о кадровой перестановке в руководстве клуба.

На рабочем совещании было объявлено о решении собрания учредителей о назначении на должность президента «Оренбурга» заместителя генерального директора по корпоративной защите ООО «Газпром добыча Оренбург» 67-летнего Василия Еремякина.

На этой должности он сменил Владимира Кияева, который исполнял обязанности с декабря 2018 года.

Сегодня также стало известно, что футболисты «Оренбурга» сдали тесты на коронавирус.