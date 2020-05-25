Валуев: «Больше всего нравился „Зенит“ Адвоката, а любимый игрок — Дзюба»

Болельщик «Зенита» и чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA (2005—2007, 2009) Николай Валуев рассказал о своем любимом клубе.

«Зенит» каких годов вызывал наибольшие фанатские эмоции? Сложный вопрос. Я никогда не делил «Зенит» на силу эмоций. Рассматриваю «Зенит», как атрибут Санкт-Петербурга. Но, наверное, сильные эмоции были во время Дика Адвоката.

Сейчас уже не вспомню, когда впервые пришел на стадион. Но хорошо запомнилась игра против «Алемании» в Кельне в 2004-м.

Три любимых футболиста в истории «Зенита»? Знаете, у меня нет такого. Я такой человек – у меня нет, например, любимых книг. Есть любимые места в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Командная игра у меня ассоциируется с другими вещами. Да, в боксе это возможно по определению, это индивидуальный вид спорта. Но если говорить про современный «Зенит», то мне нравится Артем Дзюба.