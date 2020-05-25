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Валуев: «Больше всего нравился „Зенит“ Адвоката, а любимый игрок — Дзюба»

сегодня, 21:36

Болельщик «Зенита» и чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA (2005—2007, 2009) Николай Валуев рассказал о своем любимом клубе.

«Зенит» каких годов вызывал наибольшие фанатские эмоции? Сложный вопрос. Я никогда не делил «Зенит» на силу эмоций. Рассматриваю «Зенит», как атрибут Санкт-Петербурга. Но, наверное, сильные эмоции были во время Дика Адвоката.

Сейчас уже не вспомню, когда впервые пришел на стадион. Но хорошо запомнилась игра против «Алемании» в Кельне в 2004-м.

Три любимых футболиста в истории «Зенита»? Знаете, у меня нет такого. Я такой человек – у меня нет, например, любимых книг. Есть любимые места в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Командная игра у меня ассоциируется с другими вещами. Да, в боксе это возможно по определению, это индивидуальный вид спорта. Но если говорить про современный «Зенит», то мне нравится Артем Дзюба.

Напомним, что сегодня футбольному клубу «Зенит» исполнилось 95 лет.

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Все комментарии
zg8tugdard3k
zg8tugdard3k
сегодня в 22:54
Дзюб, Дзюб, я берёза
Footbolista
Footbolista
сегодня в 22:51
Депутат ГД Валуев Н.С. Комитет по экологии и охране окружающей среды (Первый заместитель председателя комитета)...
Теперь я спокоен за окружающую среду...с такой то охраной...
minai
minai
сегодня в 22:44
А у меня любимое место в Питере - общага на Смоленской. Я там жил, когда был студентом.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 22:44
ол
ол
сегодня в 22:37
Одного поля ягоды. Недоолимпийцы, урезали призыв до минимума: "выше"
ermak6848
ermak6848
сегодня в 22:32
Коля - кувалда знает чё говорит ...
Legend 6
Legend 6
сегодня в 22:29
...ли, правильные кнопки нажимать, особого ума не надо.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 22:16
Какой сам, такие и Кумиры...).
tolctoy
tolctoy ответ FROLL 001 (раскрыть)
сегодня в 22:14
Это он от радости плакал.
STVA 1
STVA 1 ответ particular (раскрыть)
сегодня в 22:12
Так это все и везде говорят что хотят услышать избиратели)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:10
Согласен за Адвокаата, но Керж всё же лучше...
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 22:06
свояк свояка видит издалека...
Брулин
Брулин
сегодня в 22:06
Спасибо, Коля, за пять лет без пенсии. Век тебе, остальным депутатам, сенаторам и Президенту благодарным буду.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:02
закономерно не боксёру нравится не нападающий))))))))))))
SHMEL
SHMEL
сегодня в 22:00
У Коли даже груша боксерская дома висит в виде Дзюбы, так он ему нравится.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 21:59
Интересно. Он ещё кроме Дзюбы в Зените кого-нибудь помнит?).
STVA 1
STVA 1 ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 21:58
Я не вижу запаха.(Кличко)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:57
Лучше Зенита времен Шавы не было, если не брать 84 год)
ziborock
ziborock
сегодня в 21:55
Валуев: Зенит нравился Адвоката а любимый игрок Газпрома Дзюба!
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 21:52
Неплохая была команда
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 21:52
Баобабу понравился Дуб. Логично.
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 21:51
мне больше Петржелы
Caniggia
Caniggia
сегодня в 21:48, ред.
Три любимых футболиста Зенита? Ммм...ээээ...мэээ...бэээ... Да уж, похоже кроме фамилии Путин, этот мутант-депутат так больше ничего и не выучил.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 21:48
С таким фейсом токо по бумажке читать через режиссера и то через тире. Конечно помнить не будет. Везёт бомжам с таким фаном. Гулливеры, одним словом).
Брулин
Брулин
сегодня в 21:48
"Книги я читал, последняя эта, которая зелёная! " (Валуев)
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 21:41
Не зря Адвокаат в аэропорту растрогался до слёз. что покидает Петербург.
particular
particular
сегодня в 21:41
Речь депутата - обо всём и ни о чём... Говорит то, что хотят услышать...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:38
Валуев жжёт.
wigbor
wigbor
сегодня в 21:37
Ты в Думе не нравишься.
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