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Рахимов прокомментировал назначение Николича главным тренером «Локомотива»

сегодня, 22:05

Бывший наставник «Ахмата» Рашид Рахимов в эфире «Матч ТВ» поделился мнением о назначении серба Марко Николича на пост главного тренера «Локомотива». Рахимов ответил на вопрос о том, удивляет ли его назначение в российский клуб иностранного специалиста, а не одного из местных тренеров.

Нет, не удивляет. Это выбор руководства. Я думаю, что со всеми 18 кандидатами не встречались, они всегда выпадают из этого списка. Остаются там несколько человек, 3-4, с которыми можно встретиться и поговорить.

Если мы говорим о сроке в полгода, то, наверное, это решение надо было заранее принимать, тогда бы все понимали. Тогда бы не было сейчас этой напряженной ситуации. Все понимали бы — заканчивается [контракт] 30 мая, тренер уходит. Приходит уже новый тренер, тогда все были бы к этому готовы. Надо также понимать, какая философия игры у тебя, что ты хочешь от этого тренера. Когда клуб выбирает тренера, если у клуба есть философия и они знают, как они хотят играть, то они должны знать, какого тренера берут. Они вызывают его и говорят: «Ты играешь в агрессивный футбол, мы видим, что ты играешь все время вперед, ты нам нужен, но таких же игроков мы тебе подбираем».

Напомним, что ранее руководство «Локомотива» решило не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Сёминым. Соглашение истекает в конце мая. Николич возглавит «железнодорожников» 1 июня. 

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 22:50
Могли бы найти и поавторитетней тренера.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:38
Начал и в процессе болтавни похоже забыл с чего начал.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 22:26
Пустая болтовня и демагогия без какой-либо конкретики. Как он относится к назначению Николича я так и не понял из этого набора общих фраз.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:21
забытый рашид возник из пустоты))))))))))))))
Vinamoinen
Vinamoinen
сегодня в 22:11
Не авторитет.
drug01
drug01
сегодня в 22:09
А он сам был в Локо!!
beefs
beefs
сегодня в 22:06
кто платит тот и заказывает музыку
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