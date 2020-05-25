Рахимов прокомментировал назначение Николича главным тренером «Локомотива»

Бывший наставник «Ахмата» в эфире «Матч ТВ» поделился мнением о назначении серба на пост главного тренера «Локомотива». Рахимов ответил на вопрос о том, удивляет ли его назначение в российский клуб иностранного специалиста, а не одного из местных тренеров.

Нет, не удивляет. Это выбор руководства. Я думаю, что со всеми 18 кандидатами не встречались, они всегда выпадают из этого списка. Остаются там несколько человек, 3-4, с которыми можно встретиться и поговорить.

Если мы говорим о сроке в полгода, то, наверное, это решение надо было заранее принимать, тогда бы все понимали. Тогда бы не было сейчас этой напряженной ситуации. Все понимали бы — заканчивается [контракт] 30 мая, тренер уходит. Приходит уже новый тренер, тогда все были бы к этому готовы. Надо также понимать, какая философия игры у тебя, что ты хочешь от этого тренера. Когда клуб выбирает тренера, если у клуба есть философия и они знают, как они хотят играть, то они должны знать, какого тренера берут. Они вызывают его и говорят: «Ты играешь в агрессивный футбол, мы видим, что ты играешь все время вперед, ты нам нужен, но таких же игроков мы тебе подбираем».