Лепёхин: «„Зенит“ не будет делать резких движений на трансферном рынке»

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин считает, что этим летом не стоит ждать от клуба громких трансферов.

Наверное, «Зенит» действительно избрал такую политику. Пока неизвестно, чем всё закончится и с чемпионатом, и с коронавирусом, и с Лигой чемпионов, и со всеми остальными турнирами. Может, и оправданно в такой неопределенной ситуации не делать резких движений на трансферном рынке.