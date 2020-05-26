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Лепёхин: «„Зенит“ не будет делать резких движений на трансферном рынке»

сегодня, 08:51

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин считает, что этим летом не стоит ждать от клуба громких трансферов.

Наверное, «Зенит» действительно избрал такую политику. Пока неизвестно, чем всё закончится и с чемпионатом, и с коронавирусом, и с Лигой чемпионов, и со всеми остальными турнирами. Может, и оправданно в такой неопределенной ситуации не делать резких движений на трансферном рынке.

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista
сегодня в 09:50
Трансферная политика зенита следует за ценой газа в Европе, как рубль за долларом...
shlomo
shlomo
сегодня в 09:09
Будет хорошее время, будет и трансвер....
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:07
Надо бы состав слегка пораспродать.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 09:01
Ему-то это откуда известно, какие телодвижения будут делать сбг?
Omaxa
Omaxa
сегодня в 08:58
Делает движения спартак от Браги до пердива.
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
сегодня в 08:57
    Danrog
    Danrog
    сегодня в 08:52
    Сейчас не то время.
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