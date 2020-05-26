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Тарпищев: «„Зенит“ — действительно сильнейший клуб России»

сегодня, 08:43

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев порассуждал о проблемах «Зенита» в еврокубках.

«Зенит» — действительно сильнейший клуб России. Хочу сказать, что, в отличие от других наших команд, питерцы имеют практически двойной состав, это дает возможность без проблем побеждать в России. А Семаку ведь ставят другие задачи (успехи в Европе), но они могут решаться только при наличии конкуренции внутри страны.

Говорю о той конкуренции, когда с каждым матчем игроки растут. Но ведь в 70 процентах матчей в России у «Зенита» нет предельной нагрузки. Поэтому когда команда попадает в еврокубки, где КПД в каждом матче должен быть на самом высоком уровне, приходится тяжело. У нас ведь просто нет такой практики. Надо создавать такие условия, чтобы конкуренция в чемпионате России была просто дикая, чтобы через кровь давались победы. У нас кто так играет с «Зенитом»?

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 09:49
Тарпищев, да все уже знают за счёт чего зенит становится сильнейшим клубом России.

В РФС протащили питерских Дюкова и Митрофанова, организовали два фарм клуба которые дарят стабильно 9-12 очков. Ну и вишенка на торте прикормленные судьи. Вот и вся сила зенита. А какая сила у зенита в Еврокубках тоже все видели!)))
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 09:43
У Зенита нет спаринг партнёров, чтобы как следует подготовиться к ЛЧ. Нет в чемпионате здоровой конкуренции. Одни аутсайдеры вроде Спартака. Гыгыгы
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:23
Ни один наш клуб не конкурентен в еврокубках...
leopit
leopit
сегодня в 09:05
Попробуй вырасти в мастерстве при наличии в ПЛ таких футболёров ,как Спартачи....В сад их...т.е. в пердив....
Nevastol
Nevastol
сегодня в 08:54
Зениту достаточно пяти минут, чтобы успокоить цска и сделать счет из 0-2 в 3-2.
G12ridul
G12ridul
сегодня в 08:49
Пока в Москве грызут друг друга и воруют Зенит рулит.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:47
в области тенниса наверное))) но прогнулся зачётно)))
Yurza
Yurza
сегодня в 08:45
Правильно сказал.
shlomo
shlomo
сегодня в 08:44
Наверное уместнее сказать не самый слабый...:)))
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