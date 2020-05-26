Тарпищев: «„Зенит“ — действительно сильнейший клуб России»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев порассуждал о проблемах «Зенита» в еврокубках.

«Зенит» — действительно сильнейший клуб России. Хочу сказать, что, в отличие от других наших команд, питерцы имеют практически двойной состав, это дает возможность без проблем побеждать в России. А Семаку ведь ставят другие задачи (успехи в Европе), но они могут решаться только при наличии конкуренции внутри страны.