Тарпищев: «„Зенит“ — действительно сильнейший клуб России»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев порассуждал о проблемах «Зенита» в еврокубках.
«Зенит» — действительно сильнейший клуб России. Хочу сказать, что, в отличие от других наших команд, питерцы имеют практически двойной состав, это дает возможность без проблем побеждать в России. А Семаку ведь ставят другие задачи (успехи в Европе), но они могут решаться только при наличии конкуренции внутри страны.
Говорю о той конкуренции, когда с каждым матчем игроки растут. Но ведь в 70 процентах матчей в России у «Зенита» нет предельной нагрузки. Поэтому когда команда попадает в еврокубки, где КПД в каждом матче должен быть на самом высоком уровне, приходится тяжело. У нас ведь просто нет такой практики. Надо создавать такие условия, чтобы конкуренция в чемпионате России была просто дикая, чтобы через кровь давались победы. У нас кто так играет с «Зенитом»?
В РФС протащили питерских Дюкова и Митрофанова, организовали два фарм клуба которые дарят стабильно 9-12 очков. Ну и вишенка на торте прикормленные судьи. Вот и вся сила зенита. А какая сила у зенита в Еврокубках тоже все видели!)))
В РФС протащили питерских Дюкова и Митрофанова, организовали два фарм клуба которые дарят стабильно 9-12 очков. Ну и вишенка на торте прикормленные судьи. Вот и вся сила зенита. А какая сила у зенита в Еврокубках тоже все видели!)))