ГлавнаяНовости

Бушманов: «Дай бог, чтобы эта ситуация пошла на пользу Гулиеву»

сегодня, 09:03

Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал информацию, что полузащитник Аяз Гулиев был переведен во вторую команду из-за дисциплины.

У нас с Гулиевым все было нормально. Понятно, что Аяз — южный парень, горячий. Но когда он был при мне в «Спартаке-2», проблем не было. Понятно, что присутствует вспыльчивость, есть свои особенности. Но они, наверное, имеются у каждого человека. Со всеми можно находить общий язык и ко всем подбирать подход.

Есть ли шанс вернуться из «Спартака-2» в основу? Время покажет. Пока говорить сложно. Сейчас перевели во вторую команду, но у «Спартака» в целом не так много времени для подготовки к оставшейся части сезона. Поэтому важно, как Аяз отреагирует на этот перевод.

Такие моменты бывают в карьере. Иногда они сказываются положительно — игрок что-то пересмотрит и по-другому начнет себя вести, тренироваться. Посмотрим, дай бог, чтобы эта ситуация пошла на пользу Аязу и команде. Надеюсь, это только воспитательные меры.

Все новости
Рахимов — о «Зените»: «Девять очков отрыва — это хороший запас»
Сегодня, 09:42 Комментарии3
Уткин — про выходки Гулиева: «„Спартак“, зачем вам академия?»
Сегодня, 09:37 Комментарии2
Мостовой: «Думаю, даже Зидан не ответит, почему „Реал“ трижды выиграл ЛЧ»
Сегодня, 09:13 Комментарии2
Лепёхин: «„Зенит“ не будет делать резких движений на трансферном рынке»
Сегодня, 08:51 Комментарии6
Тарпищев: «„Зенит“ — действительно сильнейший клуб России»
Сегодня, 08:43 Комментарии9
Бышовец: «В „Локомотиве“ непростая обстановка вокруг команды»
Сегодня, 08:35 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 09:35
горбатого могила исправит...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:09
В спартаке много таких.
ДСА
ДСА
сегодня в 09:06
Это уже болезнь и она не лечится.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100