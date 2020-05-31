Top.Mail.Ru
Флик: «Не дали сопернику ни единого шанса»

31 мая 2020, 00:04
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)5 : 0Логотип футбольный клуб Фортуна (Дюссельдорф)ФортунаМатч завершен

Наставник «Баварии» Ханси Флик рассказал о победе над «Фортуной» в матче 29-го тура Бундеслиги.

Передо мной стоит цель провести успешный сезон. В «Баварии» ты всегда должен становиться чемпионом. Мы движемся к этой цели, но впереди остается еще несколько матчей. Сейчас мы находимся в хорошем положении. После матча с «Дортмундом» сегодня для нас было важно показать, что команда не сбавит обороты. Это было заметно с самой первой секунды. Поэтому я очень и очень доволен игрой команды. Мы были очень агрессивны и не дали сопернику ни единого шанса. Видно, что в команде все подбадривают и мотивируют друг друга.

Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
31 мая 2020 в 07:06
В этом тысячелетии других чемпионов ждать видимо не приходится.
ДАША Д
ДАША Д
31 мая 2020 в 06:22
Похоже карантин пошел Баварии на пользу.
beefs
beefs
31 мая 2020 в 05:02
Баварию с очередной победой....
Брулин
Брулин
31 мая 2020 в 00:47
Не особо смотрю и смотрел Бундеслигу, только заглядываю в таблицу и вижу Бавария 1. И так постоянно. По фих кто тренер
STVA 1
STVA 1
31 мая 2020 в 00:28
Мало кто другого ожидал)
mihaluch
mihaluch
31 мая 2020 в 00:07
Да шанса не было.
