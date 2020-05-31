Флик: «Не дали сопернику ни единого шанса»

Наставник «Баварии» рассказал о победе над «Фортуной» в матче 29-го тура Бундеслиги.

Передо мной стоит цель провести успешный сезон. В «Баварии» ты всегда должен становиться чемпионом. Мы движемся к этой цели, но впереди остается еще несколько матчей. Сейчас мы находимся в хорошем положении. После матча с «Дортмундом» сегодня для нас было важно показать, что команда не сбавит обороты. Это было заметно с самой первой секунды. Поэтому я очень и очень доволен игрой команды. Мы были очень агрессивны и не дали сопернику ни единого шанса. Видно, что в команде все подбадривают и мотивируют друг друга.