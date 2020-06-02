«Челси» предлагает ввести девять замен в матчах АПЛ

«Челси» предложил увеличить количество замен, когда сезон английской Премьер-Лиги возобновится в конце этого месяца.
По информации источника, лондонцы предлагают увеличить число замен за матч с трех до девяти. Таким образом, по мнению представителей клуба, командам точно удастся избежать большого количества травм.
Напомним, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) дал разрешение клубам делать пять замен за матч в оставшейся части сезона-2019/20. Такая система уже применяется в немецкой Бундеслиге.
-И семь смогу...
-И семь смогу...