«Челси» предлагает ввести девять замен в матчах АПЛ

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сегодня, 13:55

«Челси» предложил увеличить количество замен, когда сезон английской Премьер-Лиги возобновится в конце этого месяца.

По информации источника, лондонцы предлагают увеличить число замен за матч с трех до девяти. Таким образом, по мнению представителей клуба, командам точно удастся избежать большого количества травм.