ГлавнаяНовости

«Челси» предлагает ввести девять замен в матчах АПЛ

сегодня, 13:55

«Челси» предложил увеличить количество замен, когда сезон английской Премьер-Лиги возобновится в конце этого месяца.

По информации источника, лондонцы предлагают увеличить число замен за матч с трех до девяти. Таким образом, по мнению представителей клуба, командам точно удастся избежать большого количества травм.

Напомним, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) дал разрешение клубам делать пять замен за матч в оставшейся части сезона-2019/20. Такая система уже применяется в немецкой Бундеслиге.

Все новости
Официально15-е и 16-е места РПЛ вылетят в ФНЛ. «Ротор» и «Химки» заменят их
15 мая Комментарии10
ОфициальноБундеслига приняла решение проводить 5 замен до конца сезона
14 мая Комментарии14
ОфициальноIFAB разрешила командам делать 5 замен за игру
08 мая Комментарии20
Пять замен в футболе. Эксперимент безумного года
08 маяСтанислав Горин в блоге За и противКомментарии13
Ла Лига поддержала идею Федерации футбола Испании делать 5 замен за матч
07 мая Комментарии4
СлухиФИФА не будет запрещать футболистам плеваться во время матчей
05 мая Комментарии23
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 16:06
И тут Остапа (Челси) понесло)
Q-J-G
Q-J-G ответ Zenit_84 (раскрыть)
сегодня в 15:38
Фантазёр)
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 15:31
Оптимист
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 15:05
А как быть тем, у кого нет такого количества игроков для таких замен?! Богатым клубам-отлично, но как быть обычным командам... Бедные снова плачут... когда богатые смеются...
Anton Hohlov
Anton Hohlov
сегодня в 15:01
Вводите чистое время тогда, как в хоккее.
Аpбитр
Аpбитр ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 14:43
p
LOpp
LOpp
сегодня в 14:40
А чего не 20 сразу?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:40
-А семь шапок сможешь сшить ??
-И семь смогу...

VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:36
журналисты придумали или френк хохмит)))))))))))))))))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:34
Замена не чаще чем раз в пять минут. Так тоже можно.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 14:28
А что? Как в хоккеи пусть играют,тренер крикнул "смена" и толпа ломанулась сменятся и так два тайма! Я представляю как бы судьи ахренели!!!
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 14:16
Лафа для любителей потянуть время. Челси, видимо, как раз из них.В нормальной голове такие "предложения" не рождаются. Девять замен!? Давайте тогда двумя составами играть. Первый тайм одни, а второй другие
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 14:07
Это слишком будет ,пол игры меняться только будут..
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:06
Многовато
berda2003
berda2003
сегодня в 14:01
лучше всего разрешить обратную замену.
FESCO
FESCO
сегодня в 13:58
Это уже лишнее.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:58
А чё 9 можно и 11.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 13:57
10 замен и по 15 человек в поле.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100