IFAB разрешила командам делать 5 замен за игру

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сегодня, 16:00

Международный совет футбольных ассоциаций ( IFAB ) объявил о внесении временных изменений в правила игры.

Командам разрешат делать по 5 замен за игру. Решение об этом каждая лига будет принимать самостоятельно. Для того, чтобы избежать затягивания времени, команды смогут делать замены три раза за игру и в перерыве. Если оба клуба будут делать замены одновременно, то каждому из них будет засчитана одна из трех возможностей сделать перестановку. Неиспользованные замены можно будет сделать в дополнительное время. Обратные замены запрещены.

Это правило распространяется на турниры, которые уже начаты и приостановлены. Соревнования должны завершиться до 31 декабря 2020 года.

Ранее стало известно, что Ла Лига поддержала эту реформу.