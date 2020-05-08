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IFAB разрешила командам делать 5 замен за игру

сегодня, 16:00

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) объявил о внесении временных изменений в правила игры.

Командам разрешат делать по 5 замен за игру. Решение об этом каждая лига будет принимать самостоятельно. Для того, чтобы избежать затягивания времени, команды смогут делать замены три раза за игру и в перерыве. Если оба клуба будут делать замены одновременно, то каждому из них будет засчитана одна из трех возможностей сделать перестановку. Неиспользованные замены можно будет сделать в дополнительное время. Обратные замены запрещены.

Это правило распространяется на турниры, которые уже начаты и приостановлены. Соревнования должны завершиться до 31 декабря 2020 года.

Ранее стало известно, что Ла Лига поддержала эту реформу.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:01
А как же ещё по 6 человек в каждой команде? Они же устанут и травмируются...
particular
particular
сегодня в 16:59
Пандемия отодвинула футбольный консерватизм в за@ницу..:))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 16:48
А неиспользованые замены должны переходить на следующую игру))
спартак 1987
спартак 1987
сегодня в 16:36
для коней ещё одна " шикарная" новость, председателем правления цска выбран помошник Путина Орешкин, Гинер станет его шестёр...... помошником😂
shlomo
shlomo
сегодня в 16:18
Может это и правильно
SHEARER
SHEARER
сегодня в 16:13
ну и правильно
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:12
вовсе не нужное изменение))
drug01
drug01
сегодня в 16:02
Очень хорошо
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 16:02
Посмотрим как это повлияет на зрелищность игры
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