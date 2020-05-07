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Ла Лига поддержала идею Федерации футбола Испании делать 5 замен за матч

сегодня, 20:44

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) предложила разрешить проводить командам по 5 замен за игру до конца сезона.

Замены игроков во время матча будут производиться три раза, чтобы не затягивать время. Это решение позволит футболистам облегчить нагрузку. К тому же есть мнение, что после вынужденного долгого простоя увеличится вероятность получения травмы. Президент RFEF Луис Рубиалес довел данную идею до главы Ла Лиги Хавьера Тебаса, и тот поддержал это предложение.

Ранее стало известно, что ФИФА разрешит делать 5 замен за матч до конца текущего сезона во всех лигах.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:51
Ещё можно таймы по 20 минут сделать. А иначе всё равно 6 из 11 человек все 90 минут отбегают...
drug01
drug01
сегодня в 20:47
Это важный момент
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:45
да пусть хоть десять)))
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