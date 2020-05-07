Ла Лига поддержала идею Федерации футбола Испании делать 5 замен за матч

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сегодня, 20:44

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) предложила разрешить проводить командам по 5 замен за игру до конца сезона.

Замены игроков во время матча будут производиться три раза, чтобы не затягивать время. Это решение позволит футболистам облегчить нагрузку. К тому же есть мнение, что после вынужденного долгого простоя увеличится вероятность получения травмы. Президент RFEF Луис Рубиалес довел данную идею до главы Ла Лиги Хавьера Тебаса, и тот поддержал это предложение.