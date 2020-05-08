Пять замен в футболе. Эксперимент безумного года

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сегодня, 16:00

«Соккер.ру» поможет ответить, речь о гениальной или бредовой идее?

Рассмотрим за и против, чтобы каждый смог самостоятельно определиться с позицией, ведь изменения в правила всегда жарко обсуждаются – повторы, офсайды, игра руками. Важно быть в курсе самых свежих изменений, ведь Международный совет футбольных ассоциаций, который редактирует правила, подтвердил – разрешит ассоциациям ФИФА в рамках доигровки сезона позволить пять замен.

За пять замен в футболе

1. Снижение травматизма. Невероятное открытие — футболисты много бегают, стыков немало, матчей полно, особенно в ведущих лигах, конкуренция у вершины здоровая, как следствие – травм много. Врачи пошли хорошие, сейчас повреждения, которые раньше ставили крест на карьерах, не влияют так часто. Однако игроки объективно загнанные и уставшие. А в конкретном случае летом 2020 года просто засиделись на карантине – конечно, риск травм вырастет, набрать форму так быстро сложно, особенно когда выпали из процесса буквально все в составе без исключения.

2. Увеличение интенсивности. Критики говорят, что пауз станет больше, однако правило замен уже изменили — уходить надо через ближнюю бровку, не тратить время, так что к пяти заменам футбол готов. Евсеев говорит, что в ПФЛ у него было пять замен, в ФНЛ – четыре, и в официальных поединках правила позволяли тренеру держать скорости высокими, движение – интенсивным. То есть пять или четыре замены добавляют игре контролируемой аритмии. Увеличение интенсивности – плюс для болельщиков, яркий футбол интереснее смотреть.

3. Тренерские запросы. Некоторые наставники радостно встретят решение о пяти заменах. Еще в декабре прошлого года Гвардиола спрашивал: «Почему не сделать четыре, пять или шесть замен? Все игроки смогут принять участие в матче, тренеры могли бы использовать разные тактики». Хосепа поддержит его коллега Клопп, если дойдет до разговора о травмах и нагрузках, но и схемы можно будет корректировать заметнее. Дайте Моуриньо, когда он в ударе, пять замен – перевернул бы ряд проигранных матчей. Да и маленькие клубы получат шанс, как минимум, запутать сильного соперника. Джокеров в футболе будет больше.

4. Практика для многих. В заявке 30 человек, в игре – максимум 14, и где тут логика? Говорим уже не о здоровье или мечтах тренеров переворачивать игры, а о самих мастерах — у многих футболистов при трех заменах маловато практики. Какой смысл платить людям за тренировки? Пусть хотя бы молодые и перспективные играют чаще. Конечно, разница между основой и запасом даже у грандов часто очевидная, есть явные лидеры, которых никто не заменит, даже если разрешить одиннадцать замен. Но при пяти получите три обычных, а две – запасные на всякий случай. Например, на случай травм, провала игрока или желания тренера сменить тактику.

Против пяти замен в футболе

1. Ортодоксальность футбола. Футбол изначально – игра без замен. Поначалу не попал в стартовый состав – становишься зрителем. Но потом поняли, что радикальная мера глупа, бывают травмы, появились наставники в современном значении, несправедливо было играть без замен, а любая травма вела к большинству. Но футбол прекрасно развивался и с тремя заменами, которыми дорожили, и эта практика в 99.9 % случаев работает замечательно. При введении нового правила тренер сможет убить концовку матча тремя-четырьмя тактическими заменами, разорвав атаки соперника при счете 1:0 в свою пользу.

2. Практика товарищеских игр. В низших лигах и спаррингах видим больше замен, и разве это помогает сделать футбол лучше, зрелищнее? В ФНЛ будет 10 замен – ее никто не станет смотреть, как АПЛ . А когда смотришь товарищеские матчи, то интерес убивает как раз количество замен. Не у каждого футболиста получается зайти в игру за пять минут, схемы разрушаются, тренеры злоупотребляют своим правом карать и миловать – порой снимают даже тех, кто играет хорошо. В официальных играх можем увидеть странные нестыковки из-за количества перестановок, возможно, сами футболисты не готовы к пяти заменам.

3. Привыкнут – запросят навсегда. Футболистам, конечно же, будет физически проще, как и тренерам. Однако есть правила, отмена которых превращает игру в другую. Например, Ван Бастен предлагал отменить офсайды – хорошо, что этот бред выслушали, провели эксперименты и поняли, что не стоит. Опасность внедрения пяти замен в Испании и не только в качестве эксперимента в том, что может понравиться настолько, что минусы просто проигнорируют. Но если тренер может на второй тайм поменять половину полевых игроков, то останется ли что-то от старого футбола, где цена одного хода выше?

4. Гранды выиграют намного больше. Вот ключевая стратегическая опасность. Например, играет «Зенит» против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Семак выдумал идеальный план на игру, а у Гвардиолы многие звезды выпали из игры, так с ними бывает. Дзюба забил – 1:0. При трех заменах Хосепу может не хватить вариантов, чтобы спасти такой матч. А если можно поставить пять свежих игроков атаки во втором тайме – уставшая оборона «Зенита» не выдержит. Проще говоря, заменить целую защиту на равноценных и тех, кто сразу войдет в игру, сложнее, чем добавить атакующего потенциала. Кто богаче, у кого скамейка мощнее – тот от нововведения выигрывает больше. Например, если есть два равноценных хавбека, то можно спокойно спасать хулигана от второй желтой и удаления простой заменой. Новое правило для грандов, не для бедных, где на скамейке те, кто не тянет на основу.

Мнение читателей. Вам нравится идея клубов?

На первый взгляд идея кажется здравой – берегут игроков, расширяют круг тех, кто может сыграть. Но есть подводные камни. С другой стороны, речь только о доигровке сезона. Эксперимент в полевых условиях, а если окажется, что не получается – всегда можно откатить назад.

Пять замен защищают команды от влияния травм – можно потерять двух человек в первом тайме, а соперник позже уберет с поля лишь тех, что выпал, что несправедливо. Также пять замен позволят тренерам сильнее влиять на тактику команды.

С новым количеством замен можно задавать сопернику вопросы, требующие резких ответов. Никто ведь не заставит делать именно пять замен – если уверены в своей основе и побеждаете, то хватит двух или трех. Да и что, если с новым правилом футбол станет еще интенсивнее, более непредсказуемым?

Игроки в концовке будут свежее, парней, проваливших первый тайм, смогут смело убрать. Учитывая, что интенсивность футбола точно не упала с семидесятых, вероятно, перемены назрели. А прелесть ситуации в том, что если сейчас все увидят, что идея не работает по любой из причин – вернутся к классике.

А вот если футбол, тренеры и игроки выиграют от пяти замен, то болельщики тоже не проиграют. Практика в этом случае лучший оценщик, но вопрос дискуссионный. Футбол начинал без замен, а может дойти до пяти за матч.