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Селюк: «Мартинес даже теоретически не мог возглавить „Локомотив“»

сегодня, 14:31

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию, запущенную в СМИ журналистом Василием Уткиным, о том, что «Локомотив» мог возглавить главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.

Я хорошо знаю Мартинеса. В своё время я привозил сборную Бельгии на товарищеский матч со сборной Россией. Мартинес – технический директор Федерации футбола Бельгии и главный тренер одной из лучших сборных мира. Он даже теоретически не мог возглавить «Локомотив»! Он даже в Англию работать не едет, а тут Россия.

Сёмин рассказывал в интервью про трансферные списки. Здесь, видимо, такая же история – первые две фамилии в нём, например, Мартинес и Зидан. А четвёртая и пятая фамилии – это Пашинин, например, и Николич. Но с первыми номерами в списке договориться практически нереально.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:14
Селюку жаба душит.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:14
Гвардиолы и Мауриньо не хватает.
drug01
drug01
сегодня в 14:37
Уткин как всегда в своём стиле
ДСА
ДСА
сегодня в 14:33
Роберто Карлос в Анжи - тоже никто не думал.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:31
ну прям всё знает)) клоун))
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