Селюк: «Мартинес даже теоретически не мог возглавить „Локомотив“»

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию, запущенную в СМИ журналистом Василием Уткиным, о том, что «Локомотив» мог возглавить главный тренер сборной Бельгии .

Я хорошо знаю Мартинеса. В своё время я привозил сборную Бельгии на товарищеский матч со сборной Россией. Мартинес – технический директор Федерации футбола Бельгии и главный тренер одной из лучших сборных мира. Он даже теоретически не мог возглавить «Локомотив»! Он даже в Англию работать не едет, а тут Россия.

Сёмин рассказывал в интервью про трансферные списки. Здесь, видимо, такая же история – первые две фамилии в нём, например, Мартинес и Зидан. А четвёртая и пятая фамилии – это Пашинин, например, и Николич. Но с первыми номерами в списке договориться практически нереально.