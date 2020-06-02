ГлавнаяНовости

«Это решение было неожиданным», — Емельянов об уходе из «Оренбурга»

сегодня, 13:51

Бывший главный тренер «Оренбурга» Константин Емельянов прокомментировал свой уход из клуба.

Для меня это решение было неожиданным, мне никто ничего не объяснил. Поблагодарили за работу, сказали, что контракт закончен и продлен не будет. Я в свою очередь поблагодарил всех за то, что провел три года в «Оренбурге» и все.

До этого момента претензий не было, мы работали хорошо. Я вернулся в Оренбург, мы строили планы по подготовке к возобновлению сезона. Но назначили нового президента: Еремякин сменил Кияева. Буквально на следующий день меня вызвали и объявили о решении. Конечно, осадочек есть. Хотелось все довести до конца, я думал, что мне дадут это сделать. Я готовился и настраивался работать. По результатам тоже все было неплохо, провалили только игру с «Сочи». В остальных матчах все было хорошо, даже со «Спартаком» мы показали содержательную игру. Думаю, и болельщики, и руководство могли быть довольны. Но обижаться не собираюсь, мы же не маленькие дети.

Есть руководители — они все решают. Мне тут больше нечего добавить.

Все новости
Емельянов: «„Оренбург“ не хотят видеть в РПЛ? Так может показаться»
Сегодня, 15:57 Комментарии3
Адиев: «Ни с кем из „Арсенала“ я не контактировал»
Сегодня, 15:46 Комментарии2
Селюк: «Мартинес даже теоретически не мог возглавить „Локомотив“»
Сегодня, 14:31 Комментарии5
Матыцин: «Модель возобновления РПЛ будем рекомендовать другим видам спорта»
Сегодня, 14:07 Комментарии6
Чернышенко: «Матчи РПЛ возобновятся 19 июня»
Сегодня, 13:13 Комментарии10
Панченко: «Надо сказать Сёмину спасибо, что привел Фарфана в порядок»
Сегодня, 13:10 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:25
новая мода что ли?))))))))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:14
Со спартаком все на легке играют, а вообще неожиданный уход Емельянова обычная тренерская судьба.
Brugzash
Brugzash
сегодня в 13:59
Непонятка какая-то творится.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 13:56
Под Семина копают...
Не верю 90-м
Не верю 90-м
сегодня в 13:52
Сейчас так с тренерами.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100