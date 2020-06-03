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Глава «Нанси»: «Спорящие о завершении сезона состязаются в мочеиспускании»

сегодня, 05:06

Президент «Нанси» Жак Руссело в интервью La Semaine высказал своё мнение о ситуации с завершением футбольного сезона во Франции и последовавших за этим спорах.

Люди не могут сохранять хладнокровие. Вместо этого они состязаются в мочеиспускании... Такой позор. Все говорят о солидарности, но на самом деле преследуют лишь свои интересы. Некоторые, обладая сильными личностными качествами, пытаются навязать свои идеи остальным.

Напомним, решение о досрочном завершении Лиги 1 и Лиги 2 породило серьёзные скандалы в футбольном обществе Франции. В частности, президент «Лиона» Жан-Мишель Ола обратился в суд в связи с решением Футбольной федерации страны.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:53
жак пытался быть умным))не вышло))
Харут
Харут
сегодня в 08:52
Зря так лягушатники сделали
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 08:37
Закиньте плиз 400-ку за авторизацию от 01.06.20 г., а то походу какие-то эти ваши баги её просохатили
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:01
Жестко, но вполне справедливо.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:01
Таких руководителей выбрали.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 06:33
Пока больше состязаться в общем то и не в чем.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:22
Когда на кону большие деньги можно поскандалить.
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 05:28
Мужик!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 05:24
Видно сильно накипело.
y5x4ypqjtkz3
y5x4ypqjtkz3
сегодня в 05:10
Немного троллинга от Жака
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