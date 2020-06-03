Глава «Нанси»: «Спорящие о завершении сезона состязаются в мочеиспускании»

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сегодня, 05:06

Президент «Нанси» Жак Руссело в интервью La Semaine высказал своё мнение о ситуации с завершением футбольного сезона во Франции и последовавших за этим спорах.

Люди не могут сохранять хладнокровие. Вместо этого они состязаются в мочеиспускании... Такой позор. Все говорят о солидарности, но на самом деле преследуют лишь свои интересы. Некоторые, обладая сильными личностными качествами, пытаются навязать свои идеи остальным.

Напомним, решение о досрочном завершении Лиги 1 и Лиги 2 породило серьёзные скандалы в футбольном обществе Франции. В частности, президент «Лиона» Жан-Мишель Ола обратился в суд в связи с решением Футбольной федерации страны.