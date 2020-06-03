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Агент: «На мой взгляд, сейчас „Ювентусу“ будет тяжело купить Жоржиньо»

сегодня, 07:07

Футбольный агент Жоао Сантос прокомментировал слухи об интересе «Ювентуса» к его клиенту, полузащитнику «Челси» Жоржиньо.

Встречаю эти слухи только в газетах, потому что никто из «Ювентуса» со мной не контактировал.

Маурицио Сарри очень сильно ценит его как футболиста и как личность. Они очень хорошо работали вместе, но на данный момент это всё, что можно сказать [об этих слухах]. Игрок сосредоточен только на «Челси», он возобновил тренировки и готовится к рестарту Премьер-Лиги.

На мой взгляд, «бьянконери» сейчас будет тяжело его купить. В связи с пандемией трансферный рынок изменился, а контракт Жоржиньо с «Челси» действует до 2023 года. Он вице-капитан и считается важным членом команды.

Дело не только в «Ювентусе». Всем европейским клубам сейчас будет нелегко платить такие деньги за одного игрока.

Если же это должно произойти, то я бы сказал, что любой претендент на Жоржиньо должен обратиться к «Челси» и Марине Грановской (Прим. — директор «Челси»). Затем мы вместе примем решение, что делать дальше, никаких проблем.

Ранее Сантос сообщил, что в услугах Жоржиньо заинтересованы два европейских топ-клуба.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:25
Значит и не купят.
ОПС
ОПС
сегодня в 07:09
А может все таки приобретут.
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