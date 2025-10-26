 
 
 
«Астон Вилла» победила «Манчестер Сити»

вчера, 19:00
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)1 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Астон Вилла» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счетом 1:0.

Голом у хозяев отметился Кэш (19').

По итогам встречи «Астон Вилла» имеет 15 очков, у гостей — 16 очков.

В следующем матче «Астон Вилла» сыграет 1 ноября, соперником будет «Ливерпуль». «Манчестер Сити» проведет следующий матч 2 ноября, (соперник — «Борнмут»).

Шуня771
Шуня771
вчера в 21:38
Во дают!

Всех прибирают!)_
Nenash
Nenash
вчера в 20:55
Какой-то МС никакой.. 🤔🤌
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:30
Пеп перемудрил с составом.
Савиньо и Бобб в старте на матч с сложным соперником.
игроки МС разучились забивать!!!
а если Холанд получит травму? или спад в игре?
эта зависимость на норвежца крайне опасная вещь.
в любом другом топ клубе вингеры приносят результат.
а в Мансити нет ни вингеров ни плеймейкеров, один Холанд и остальные.
не пошла игра у Холанда и никто не способен забивать.
так далеко мы не пойдем. и это не уровень топ команды.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:11
Очень рад, что хозяева выиграли. Мне симпатичны Астон Вилла и её главный тренер — хорошо, что его не уволили после такого неважного старта, хотя говорили об этом громко... Команда выдала целую серию побед и теперь вернулась в верхнюю часть турнирной таблицы АПЛ. Вернулась, чтобы конкурировать с большими командами.
shur
shur ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 19:42
......выиграет какой-нибудь МЮ......???!!! Аффтар жжот!
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Master Shake (раскрыть)
вчера в 19:38
Арсенал уже много лет сливает конец сезона. в этом будет так же, титул выиграет какой-нибудь МЮ
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:26
Хоть победа и минимальная у АВ, но она у них 4 в ряд - продолжили победную серию.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:23
Кэшбэк Сити вернулся.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:13
Очередная слабая игра сити....
Master Shake
Master Shake
вчера в 19:12
конкуренты самоустранились. это сезон будет за Арсеналом!
lazzioll
lazzioll
вчера в 19:10
решил глянуть матч полностью и пожалел. что Сити, что Вилла - какое-то невнятное недоразумение в атаке, все по шаблону катят одно и то же и те и другие. не скажу что другие матчи прям фонтанируют идеями и искрометными голами, но это было вообще уровня Акрон-Локомотив, которых я посмотрел ранее))
Гость
