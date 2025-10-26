«Астон Вилла» победила «Манчестер Сити»

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Астон Вилла» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счетом 1:0.
Голом у хозяев отметился Кэш (19').
По итогам встречи «Астон Вилла» имеет 15 очков, у гостей — 16 очков.
В следующем матче «Астон Вилла» сыграет 1 ноября, соперником будет «Ливерпуль». «Манчестер Сити» проведет следующий матч 2 ноября, (соперник — «Борнмут»).
Савиньо и Бобб в старте на матч с сложным соперником.
игроки МС разучились забивать!!!
а если Холанд получит травму? или спад в игре?
эта зависимость на норвежца крайне опасная вещь.
в любом другом топ клубе вингеры приносят результат.
а в Мансити нет ни вингеров ни плеймейкеров, один Холанд и остальные.
не пошла игра у Холанда и никто не способен забивать.
так далеко мы не пойдем. и это не уровень топ команды.
