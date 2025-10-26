Футболист «Зенита» Мостовой не обижается на слова Карпина о лишнем весе

1761502816

вчера, 21:20

Полузащитник петербургского «Зенита» не обижается на слова главного тренера московского «Динамо» и сборной России о лишнем весе. Об этом Мостовой рассказал журналистам.

В октябре Мостовой не вошел в состав сборной России. Позднее Карпин рассказал, что Мостовому можно быть постройнее, но невызов в сборную с этим не связан. В воскресенье «Зенит» обыграл «Динамо» со счетом 2:1 в матче 13-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ).

«В целом так сильно не думал о том, кто главный тренер на бровке соперника, — сказал Мостовой. — Безусловно, когда на бровке вижу Валерия Георгиевича, приятно, но и приятно было забить. А так то, что раздувает конфликт, ничего нет, нормальное отношение. Ну посчитал он меня толстым. Я на это совсем не обижаюсь. Поменялся ли мой рацион? Нет».