Футболист «Зенита» Мостовой не обижается на слова Карпина о лишнем весе

вчера, 21:20
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой не обижается на слова главного тренера московского «Динамо» и сборной России Валерия Карпина о лишнем весе. Об этом Мостовой рассказал журналистам.

В октябре Мостовой не вошел в состав сборной России. Позднее Карпин рассказал, что Мостовому можно быть постройнее, но невызов в сборную с этим не связан. В воскресенье «Зенит» обыграл «Динамо» со счетом 2:1 в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В целом так сильно не думал о том, кто главный тренер на бровке соперника, — сказал Мостовой. — Безусловно, когда на бровке вижу Валерия Георгиевича, приятно, но и приятно было забить. А так то, что раздувает конфликт, ничего нет, нормальное отношение. Ну посчитал он меня толстым. Я на это совсем не обижаюсь. Поменялся ли мой рацион? Нет».

Также Мостовой выделил основных конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство в РПЛ. «ЦСКА, ну „Локомотив“. Сейчас, конечно, ЦСКА спустил обороты, но все равно очень опасный состав. „Спартак“? Хорошая команда. Пока я вижу основную тройку „Зенит“, „Краснодар“ и ЦСКА», — отметил Мостовой.

Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:10
Прямо все вижу и все знаю)))
6wwaaj8wrugw
6wwaaj8wrugw
вчера в 22:19
Спартак великая команда настолько, что уже четверть века никто ее в лидерах не видит.
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:39, ред.
Мостовому не стоит даже думать об этом очень долго, а тем более лишний вес, если он есть, надо убрать. Зачем Андрей вообще вспомнил то, что было?
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:34
Ах, посмотреть бы в твои мысли.
Не говорит, потому что хочет играть за сборную
