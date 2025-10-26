 
 
 
Карпин заявил, что почти никогда не бывает доволен судейством

вчера, 20:48
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин почти никогда не бывает доволен работой футбольных судей. Об этом он заявил журналистам.

В воскресенье «Динамо» на выезде уступило петербургскому «Зениту» со счетом 1:2 в матче 13-го тура Российской премьер-лиги. В первом тайме Карпин получил желтую карточку за споры с арбитром. Во втором тайме вратарь бело-голубых Курбан Расулов сначала получил красную карточку, но после просмотра видеоповтора главный арбитр встречи Алексей Сухой изменил решение, показав голкиперу желтую карточку.

«Я никогда практически не [бываю] доволен работой судьи. Трактовка эпизодов, как всегда, в две стороны часто [решения принимаются] по-разному, — сказал Карпин. — По-моему, [главный тренер „Зенита“] Сергей Богданович [Семак] недоволен, я недоволен, это нужно умудриться, чтобы всех вывести из себя. И игра такая была, на поле футболисты заводились. Но клубы и федерации пускай разбираются, кто с этим должен разбираться, вопрос не ко мне».

«При том, как играли, могли добиться положительного результата. Связываю небольшое количество ударов в створ с игрой команды. Я поблагодарил ребят за игру, понятно, что мы не пробили 28 ударов, но мы и не играли против команды из Второй лиги», — добавил Карпин.

Capral
Capral ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 22:50
Яркого Личку сегодня вышвырнули из Турции. Ну очень яркого.
shlomo
shlomo
вчера в 21:05
Кто-то должен разобраться с тем, что Карпин за несколько месяцев развалил яркую команду Лички и утащил Динамо на 9-ое место.... Кстати, Ростов, потеряв Комличенко, Глебова и Осипенко, с неопытным тренером отстает от Карпина всего на 1 очко.... Ну а так что, почему этого гопника не удалили - вот самая большая загадка.... 90 минут скакал на бровке, матерился, орал не всех (в т.ч. неоднократно на судью) плевался и махал руками.... в 3х метрах мальчики, подающие мячи, а этот ч........ с перекошенной рожей посылает судью на---
в РФС 100500 разных комитетов (кдк, поэтики и т.д.) - там не должны с таким поведением (систематическим, кстати) бороться?.... или всем наплевать?

Пи.Си. Если нас когда-нибудь вернут в мировой спорт и футбол то с таким тренером как Карпин туда возвращаться нельзя ни в коем случае...
agqd8w3n5s6n
agqd8w3n5s6n
вчера в 21:03
Чем быстрее Динамо освободится от Карпина, тем быстрее оно вернется на свой уровень игры.
shur
shur
вчера в 20:54, ред.
".....но мы и не играли против команды из Второй лиги»", — добавил Карпин. Не накаркать бы Карпуша,туда попадёшь,не скоро выбирешься!
Гость
