«Кайрат» в пятый раз стал чемпионом Казахстана

вчера, 15:24

Футбольный клуб «Кайрат» из Алма-Аты дома со счетом 1:1 сыграл с «Астаной» в заключительном, 26-м туре чемпионата Казахстана и стал победителем турнира.

В составе «Кайрата» гол забил Дастан Сатпаев (56-я минута). У «Астаны» отличился Марин Томасов (15).

По итогам чемпионата «Кайрат» набрал 59 очков. «Астана» заняла второе место с 57 очками. В составе алма-атинского клуба выступает российский защитник Егор Сорокин. Футболисты «Кайрата» выиграли чемпионат Казахстана в пятый раз в истории, ранее команда становилась победителем чемпионата в 1992, 2004, 2020 и 2024 годах.

«Кайрат» принимает участие в общем этапе Лиги чемпионов сезона-2025/26, команда впервые дошла до этой стадии. После трех туров команда из Алма-Аты занимает 34-е место в таблице, набрав 1 очко.