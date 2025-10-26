 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыКазахстан. Премьер-лига 2025

«Кайрат» в пятый раз стал чемпионом Казахстана

вчера, 15:24
КайратЛоготип футбольный клуб Кайрат (Алматы)1 : 1Логотип футбольный клуб АстанаАстанаМатч завершен

Футбольный клуб «Кайрат» из Алма-Аты дома со счетом 1:1 сыграл с «Астаной» в заключительном, 26-м туре чемпионата Казахстана и стал победителем турнира.

В составе «Кайрата» гол забил Дастан Сатпаев (56-я минута). У «Астаны» отличился Марин Томасов (15).

По итогам чемпионата «Кайрат» набрал 59 очков. «Астана» заняла второе место с 57 очками. В составе алма-атинского клуба выступает российский защитник Егор Сорокин. Футболисты «Кайрата» выиграли чемпионат Казахстана в пятый раз в истории, ранее команда становилась победителем чемпионата в 1992, 2004, 2020 и 2024 годах.

«Кайрат» принимает участие в общем этапе Лиги чемпионов сезона-2025/26, команда впервые дошла до этой стадии. После трех туров команда из Алма-Аты занимает 34-е место в таблице, набрав 1 очко.

Подписывайся в ВК
Все новости
Клуб из деревни с населением меньше 1,5 тыс. человек стал чемпионом Швеции
21 октября
ОфициальноКороль Марокко поздравил сборную страны с победой на МЧМ
20 октября
Названы претенденты на приз Golden Boy
15 октября
Кокорин рассказал, что порадовался за Смолова после титула «Краснодара»
15 октября
Никита Симонян рад, что ему присвоили звание Героя Труда
13 октября
Путин присвоил звание Героя Труда лучшему бомбардиру «Спартака» Симоняну
10 октября
 
Сортировать
Все комментарии
nz4aw66cpub9
nz4aw66cpub9
вчера в 18:50
Нарисовался многолетний лидер Казахстана
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:11
Болельщиков Кайрата с пятым чемпионством в Казахстане и долгожданной звездой над эмблемой клуба! Опыт, приобретённый в матчах Лиги Чемпионов явно пошёл на пользу и желание доказать, что прошлогодний успех не случайность позволили и в этом году пить шампанское из "победной чаши"!
Болейте за своих, а не против чужих!
shur
shur
вчера в 17:08
"После трех туров команда из Алма-Аты занимает 34-е место в таблице ЛЧ, набрав 1 очко."... и на казахском : "We are the champions, my freinds...!"
Vilar
Vilar ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 17:02
видно, не читаешь опусы президента и генерального секретаря рфс.
adekvat
adekvat ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 16:41
Дюков и Митрофанов тут ни при чем, в ЛЧ тоже каждому свое, кто то 5:0проигрывает Реалу в городе праздник, а кому то это траур.
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:40
Мои поздравления Кайрата! Весело у них там в последнем туре было!
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:40
Ну других команд там нет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:37
Поздравляю, сумели взять нужные очки...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:31
Поздравляю Кайрат с очередным трофеем — пятым по счёту и вторым подряд!!! Символично то, что в заключительном туре чемпион подтвердил свои действующие полномочия в борьбе с прямым конкурентом. А вот в Лиге чемпионов получается не очень хорошо. Примером можно считать Карабах из Азербайджана 🇦🇿 — у соседей даже на плей-офф есть реальные шансы.
Николай Жунин
Николай Жунин
вчера в 16:25
Зачем они нужны в УЕФА?
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 16:23
Астана 7-кратный чемпион Казахстана.
и сегодня могли перехватит титул, но не удержали нужный результат.
да, Кайрат самый богатый клуб казахской лиги.
но 2 года назад Астана считался самый богатым и влиятельным.
уверен, столичный клуб получат финансирование еще больше, лишь бы не позволит Кайрату еще раз выиграть чемпионат)))
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 16:22
С чемпионством, Кайрат и болельщиков! Примите поздравления от братского чеченского народа!
Vilar
Vilar ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:16
А я не говорю, что они претенденты на плей-оф, но они в ЛЧ. А мы в обещаниях дюкова и митрофанова.
sihafazatron
sihafazatron ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 16:10
В лч они "пассажиры"
Vilar
Vilar
вчера в 16:06
В Казахстане Кайрат, как у нас Зенит - беспроблемная команда, если точно: нет проблем с деньгами. По информации Forbes.kz за 2025 год, владелец клуба — ТОО «КазРосГаз» (70% клуба), спонсор — акимат Алматы (700 млн тенге). Удивительно, что они только пять раз стали чемпионами, и подряд только в 24 и 25 годах.
Тем не менее в ЛЧ в этом году, успех, если зимой состав усилят, могут огорчить
кой-кого в Лиге чемпионов.
shlomo
shlomo
вчера в 15:56
Жесткая развязка.... Астана попала в перекладину на 95-й минуте и отстал на 2 очка от чемпиона....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 