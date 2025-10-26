 
 
 
«Краснодар» победил «Рубин» и вышел на первое место в РПЛ

вчера, 21:40
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Футбольный клуб «Краснодар» со счетом 1:0 обыграл казанский «Рубин» в домашнем матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Гол забил Виктор Са (13-я минута).

«Краснодар» одержал третью победу в РПЛ подряд, ранее команда обыграла грозненский «Ахмат» (2:0) и махачкалинское «Динамо» (2:0). «Рубин» одержал одну победу в шести последних матчах чемпионата.

«Краснодар» с 29 очками возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Рубин» занимает 7-е место, на счету команды 18 очков. В следующем туре «Краснодар» 2 ноября примет московский «Спартак». «Рубин» днем ранее дома сыграет с московским «Динамо».

Источник: itar-tass.com Фото: ФК Краснодар
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:05, ред.
Да уж...
А Саша Пушкин тем и знаменит, что здесь ( в Одессе) он вспомнил чудное мгновенье ! )
shur
shur ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 22:48
...включил игру при счёте 1:0 ,пять минут поспал,тоесть посмотрел,проснулся выключил! Смотрю на Соккере счёт тот же, почему то не удивлён! Осень-унылая пора!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:23
а с Зенитом никто и не играет сейчас, сегодня зло это СУДЬЕСКА
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:21
Ну как так, только один гол, срочно менять тренера?
lotsman
lotsman
вчера в 22:17
Тринадцатый тур - тур слабых, но нервных игр.)
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:08
Чемпион занял свое место!
kip-elev
kip-elev
вчера в 22:05
Любит Краснодар валидольные концовки. Забивай два, три и спокойно доигрывать это не про нас. Обязательно в конце минимальный счёт охраняем прижавшись к воротам. Когда-то может и не повезти. Ну победителей не судят, всех болельщиков с важной победой и возвращением на первое место!
Futurista
Futurista
вчера в 22:00
В следующем туре Локомотив, ЦСКА и Зенит болеют за Спартак))...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:58
важная победа черных быков.
никаких уступок Зениту))
lazzioll
lazzioll
вчера в 21:53
плотновато вверху таблицы. однако глядя на то как в этом туре выковыривали свои очки первые шесть мест - становится грустно))
За адекватность
За адекватность
вчера в 21:53
Умеете нервы потрепать. Оттолкнусь от данности. Лихо начали, забили, Батчи мог удвоить, но не срослось, потом был тайм второй. Сказать, что "Рубин" получше выглядел, наверное ничего не сказать. На эмоциях конечно, но как-то замены ни на что ни повлияли, выдюжили и ладно. Болельщиков"Краснодара" с победой, болельщикам "Рубина" не расстраиваться. Пошел к холодильнику. Как обычно личное мнение.
derrik2000
derrik2000
вчера в 21:53
Хоть под конец дня ФУТБОЛ посмотрел.
Зенит - Динамо не футбол, а "борьба за место в турнирной таблице".
Неинтересно было.
Особенно в исполнении Динамо.
А в этом матче ФУТБОЛ присутствовал на протяжении всех 90 минут.
"Прицелься" Шаманходжай на 81-й минуте чу-у-у-у-уть ниже, глядишь, ничья была бы, поскольку Акгацев ещё ДО удара был отыгран и завалился в ворота.
Порадовали меня обе команды.
Limonov
Limonov
вчера в 21:51
Быков и болел с Победой!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:49
Быков с непростой победой
