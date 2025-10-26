«Краснодар» победил «Рубин» и вышел на первое место в РПЛ

Футбольный клуб «Краснодар» со счетом 1:0 обыграл казанский «Рубин» в домашнем матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гол забил Виктор Са (13-я минута).
«Краснодар» одержал третью победу в РПЛ подряд, ранее команда обыграла грозненский «Ахмат» (2:0) и махачкалинское «Динамо» (2:0). «Рубин» одержал одну победу в шести последних матчах чемпионата.
«Краснодар» с 29 очками возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Рубин» занимает 7-е место, на счету команды 18 очков. В следующем туре «Краснодар» 2 ноября примет московский «Спартак». «Рубин» днем ранее дома сыграет с московским «Динамо».
А Саша Пушкин тем и знаменит, что здесь ( в Одессе) он вспомнил чудное мгновенье ! )
никаких уступок Зениту))
Зенит - Динамо не футбол, а "борьба за место в турнирной таблице".
Неинтересно было.
Особенно в исполнении Динамо.
А в этом матче ФУТБОЛ присутствовал на протяжении всех 90 минут.
"Прицелься" Шаманходжай на 81-й минуте чу-у-у-у-уть ниже, глядишь, ничья была бы, поскольку Акгацев ещё ДО удара был отыгран и завалился в ворота.
Порадовали меня обе команды.
