Мантуан считает победу над «Динамо» важной для перспектив «Зенита» в РПЛ

Победа над московским «Динамо» важна для петербургского «Зенита» с точки зрения борьбы за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ). Такое мнение журналистам высказал бразильский защитник петербургской команды Густаво Мантуан.
В воскресенье «Зенит» дома обыграл «Динамо» со счетом 2:1 в матче 13-го тура РПЛ. Мантуан забил победный мяч.
«Очень важная победа. Очень нужна она была для того, чтобы продолжать борьбу в чемпионате. И думаю, что сегодня все справились отлично, хорошо сделали свою работу. И поэтому всех поздравляю. Командная победа над очень сильным соперником. Волевая, трудовая», — сказал Мантуан.
«Зенит» поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками, отставая от идущих выше московских «Локомотива» и ЦСКА на одно очко.