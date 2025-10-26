Мантуан считает победу над «Динамо» важной для перспектив «Зенита» в РПЛ

1761500792

вчера, 20:46

Победа над московским «Динамо» важна для петербургского «Зенита» с точки зрения борьбы за чемпионство в Российской премьер-лиге ( РПЛ ). Такое мнение журналистам высказал бразильский защитник петербургской команды .

В воскресенье «Зенит» дома обыграл «Динамо» со счетом 2:1 в матче 13-го тура РПЛ . Мантуан забил победный мяч.

«Очень важная победа. Очень нужна она была для того, чтобы продолжать борьбу в чемпионате. И думаю, что сегодня все справились отлично, хорошо сделали свою работу. И поэтому всех поздравляю. Командная победа над очень сильным соперником. Волевая, трудовая», — сказал Мантуан.