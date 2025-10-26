 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Мантуан считает победу над «Динамо» важной для перспектив «Зенита» в РПЛ

вчера, 20:46
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Победа над московским «Динамо» важна для петербургского «Зенита» с точки зрения борьбы за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ). Такое мнение журналистам высказал бразильский защитник петербургской команды Густаво Мантуан.

В воскресенье «Зенит» дома обыграл «Динамо» со счетом 2:1 в матче 13-го тура РПЛ. Мантуан забил победный мяч.

«Очень важная победа. Очень нужна она была для того, чтобы продолжать борьбу в чемпионате. И думаю, что сегодня все справились отлично, хорошо сделали свою работу. И поэтому всех поздравляю. Командная победа над очень сильным соперником. Волевая, трудовая», — сказал Мантуан.

«Зенит» поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками, отставая от идущих выше московских «Локомотива» и ЦСКА на одно очко.

Подписывайся в ВК
Все новости
Бабаев назвал сложной победу ЦСКА над «Крыльями Советов»
Вчера, 10:01
Челестини считает, что Акинфеев может отметить 40 лет игры за ЦСКА
25 октября
Солари рассказал о недовольстве Станковича после матча с «Оренбургом»
25 октября
Станкович оценил победу «Спартака» над «Оренбургом»
25 октября
Российская футболистка Зальмиева рассказала о дружелюбности македонок
25 октября
Медведев: «Против „Ростова“ мы все выглядели как мальчики»
24 октября
 
Все комментарии
shur
shur
вчера в 20:59
...исполнителей(победителей) не судят, имеет полное право помечтать о будущем....!
stwzsqehb2vx
stwzsqehb2vx
вчера в 20:58
Для Зенита сейчас любая победа важная, слишком много упущено.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 