«Локомотив» вернулся на первое место в РПЛ, сыграв вничью с «Акроном»

сегодня, 14:56
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Тольяттинский «Акрон» сыграл вничью с московским «Локомотивом» со счетом 1:1 в матче 13-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Саранске из-за проведения форума «Россия — спортивная держава» на «Солидарность-Самаре-Арены».

Гол у «Акрона» забил Жилсон Беншимол (42-я минута). У «Локомотива» отличился Сесар Монтес (67).

«Акрон» впервые в истории набрал очки в матче с «Локомотивом» в РПЛ, ранее команда дважды уступала (2:3, 1:4). Московский клуб по-прежнему не знает поражений в текущем чемпионате России, продлив беспроигрышную серию до 13 матчей (7 побед, 6 ничьих). «Локомотив» вернулся на первое место, у клуба 27 очков.

«Акрон» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 12 очков. В следующем туре «Акрон» 1 ноября на выезде сыграет с «Ростовом», «Локомотив» в тот же день в гостях встретится с «Зенитом».

particular
сегодня в 15:32
Скромный раписо́нчик...
Capral
сегодня в 15:32, ред.
Есть неписанное правило для всех вратарей- решил выходить на мяч- иди, в противном случае дезориентируешь свою оборону.
lotsman
сегодня в 15:29
Согласен. Вратарь Акрона зачем то далеко вышел из ворот. Оставлся бы в рамке, этот мяч легко можно было взять.
f7h92b72akuz
сегодня в 15:26
Акрон не хочет в пердив, а надо.
4zqsrzbyn9sm
сегодня в 15:22
Считаю потеряли два нужных очка на ровном месте
Cruiser
сегодня в 15:22
Разгром ЦСКА отнял много сил, зато вошел в историю.
zq9dyb2kscv8
сегодня в 15:21
Краснодарские быки сегодня обскачут забуксовавшую дрезину
kinderpingui
сегодня в 15:21
из 4 сто процентов моментов , ноль забито. чудовищная реализация
Варвар7
сегодня в 15:20
Акрон упёрся и добыл ничью.
gg7k86g4cszb
сегодня в 15:19
Локомотив лучше смотрится на первом месте, чем цска.
25процентный клоун
сегодня в 15:13
Акрон сильнее армейцев в три раза. Молодцы, прказали зубы
Инсаров
сегодня в 15:12
Кочегар Михал Михалыч (в народе дядя Миша) потерял очки.
Locomotive Breath
сегодня в 15:11
Вымучили ничейку. Видимо после фееричных 3:0 думали шапками закидать Акрон. Не вышло. Играть надо, в КАЖДОМ матче подтверждать свой класс. Вероятнее всего пока им, классом, не обладает самый лучший коллектив). Хотя...класс дело наживное. Ничья не поражение. Всё в этой игре закономерно. Акрон, не смотря на занимаемое место в таблице, крепкий орешек.
Capral
сегодня в 15:09
Или Варелику.
🤭🤭🤭😭😭😭😭
За адекватность
сегодня в 15:09
Ну мальца поинтереснее, ежели сравнить со вчерашними матчами, полтора из которых видел. Ну как по мне. Одни доминировали, доминировали да невыдоминировали, другие в концовке ждали свистка. как манну небесную. Все же радует, как молодой паренек с крашеными волосами мгновенно способен принять решение для обостряющей передачи. Что угодно можно написать, но результат на табло, остальное лирика. Как-то так с моей колокольни.
sihafazatron
сегодня в 15:07, ред.
Ждем вечер, там Валерик с динамиками трешку отгрузит минимум)) Ну наверно.....)))
Capral
сегодня в 15:07
Гол в ворота Акрона - вратарский. Ненавижу таких трусливых вратарей.
sihafazatron
сегодня в 15:06
Еще один слабенький матч в продолжение вчерашних игр....
9k934aur83kd
сегодня в 15:05
Потерял очки Локо
