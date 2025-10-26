«Локомотив» вернулся на первое место в РПЛ, сыграв вничью с «Акроном»

Тольяттинский «Акрон» сыграл вничью с московским «Локомотивом» со счетом 1:1 в матче 13-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Саранске из-за проведения форума «Россия — спортивная держава» на «Солидарность-Самаре-Арены».
Гол у «Акрона» забил Жилсон Беншимол (42-я минута). У «Локомотива» отличился Сесар Монтес (67).
«Акрон» впервые в истории набрал очки в матче с «Локомотивом» в РПЛ, ранее команда дважды уступала (2:3, 1:4). Московский клуб по-прежнему не знает поражений в текущем чемпионате России, продлив беспроигрышную серию до 13 матчей (7 побед, 6 ничьих). «Локомотив» вернулся на первое место, у клуба 27 очков.
«Акрон» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 12 очков. В следующем туре «Акрон» 1 ноября на выезде сыграет с «Ростовом», «Локомотив» в тот же день в гостях встретится с «Зенитом».