«Локомотив» вернулся на первое место в РПЛ, сыграв вничью с «Акроном»

сегодня, 14:56

Тольяттинский «Акрон» сыграл вничью с московским «Локомотивом» со счетом 1:1 в матче 13-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Встреча прошла в Саранске из-за проведения форума «Россия — спортивная держава» на «Солидарность-Самаре-Арены».

Гол у «Акрона» забил Жилсон Беншимол (42-я минута). У «Локомотива» отличился Сесар Монтес (67).

«Акрон» впервые в истории набрал очки в матче с «Локомотивом» в РПЛ , ранее команда дважды уступала (2:3, 1:4). Московский клуб по-прежнему не знает поражений в текущем чемпионате России, продлив беспроигрышную серию до 13 матчей (7 побед, 6 ничьих). «Локомотив» вернулся на первое место, у клуба 27 очков.