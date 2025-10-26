 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Испания. Примера 2025/2026

Матч между «Реалом» и «Барселоной» завершился потасовкой

вчера, 21:44
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Футболисты «Реала» и «Барселоны» устроили потасовку после финального свистка матча 10-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Мадриде.

Игра завершилась победой «Реала» со счетом 2:1.

Стычка произошла около скамеек запасных команд. Желтыми карточками были наказаны бразильский защитник «Реала» Эдер Милитао и запасной вратарь мадридской команды украинец Андрей Лунин.

«Реал» занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 27 очков. «Барселона» располагается на 2-й строчке, на счету команды 22 очка.

Подписывайся в ВК
Все новости
Игроки «Реала» — Ямалю: «Поговори теперь!»
Вчера, 21:06
Тренер «Легиона» обозвал судью «лысым Фантомасом»
25 октября
Мартинес и Конте оскорбили друг друга во время матча «Наполи» — «Интер»
25 октября
В петербургском ГУ МВД не увидели нарушения закона со стороны Клаудиньо
24 октября
Экс-руководитель «Барселоны» считает, что Месси зол на Лапорту
23 октября
«Атлетико» подал жалобу в УЕФА на неработающий душ на стадионе «Арсенала»
21 октября
 
Сортировать
Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 00:22
А у Барселоны никто не был наказан? Это как то странно что виновниками потасовки стали те кому меньше всех надо было что то доказывать, обычно заводятся и бычат недовольные игроки проигрывающей команды.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:40
"Стычка произошла около скамеек запасных команд." - Похоже подключились резервы...)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:55
Лунин получил красную.
желтые карточки судья Сато Градо раздал:
Винисиус
Родриго
Милитао
Ферран
Бальде
Фермин
goalaktika
goalaktika
вчера в 22:48
Это же Классико. Не интересно без потасовки. В Классико , всё по классике
u7xq43n668sn
u7xq43n668sn
вчера в 22:16
Обычное явление меду такими грандами, разрядка тоже нужна.
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:09
НерЬвы однако лечить надо))) А если серьезно то ничего особенного!
lazzioll
lazzioll
вчера в 22:04
какая-то странная потасовка, где виноваты и наказаны только двое и оба мадридцы
Capral
Capral
вчера в 21:55
А разве когдато было иначе?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 