Конкурент Сафонова Шевалье попал в список самых дорогих вратарей мира

Вратарь ПСЖ Лукас Шевалье вошел в список самых дорогих вратарей мира, составленный авторитетным порталом transfermarkt.
Голкипер парижан оценивается в 40 млн евро, как и еще 4 вратаря.
Шевалье перешел в ПСЖ минувшим летом из «Лилля» и сразу занял место основного вратаря, не оставив шансов проявить себя россиянину Матвею Сафонову.
Трубин и Мамардишвили удивили что в этом списке. Удачи им.
