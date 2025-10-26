 
 
 
Конкурент Сафонова Шевалье попал в список самых дорогих вратарей мира

вчера, 18:15

Вратарь ПСЖ Лукас Шевалье вошел в список самых дорогих вратарей мира, составленный авторитетным порталом transfermarkt.

Голкипер парижан оценивается в 40 млн евро, как и еще 4 вратаря.

Шевалье перешел в ПСЖ минувшим летом из «Лилля» и сразу занял место основного вратаря, не оставив шансов проявить себя россиянину Матвею Сафонову.

CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:55
Разве Шевалье конкурент Сафонова за место в воротах ПСЖ? Он однозначный первый номер на этой позиции. Его выбрал тренер. Это российский игрок может считать себя его конкурентом, да и то, условно. Конкуренция, это когда есть шанс, а у Матвея нет шансов..
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:52
...кто бы спорил,факт!!!
shur
shur ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 19:48
...это рейтинг не по мастерству и опыту, а по толщине
кошельков известных толстосумов....!!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:25
Доннарума сейчас точно на 1 месте. Этому Шевалье ещё надо показывать свой класс. Кипер Арсенала тоже крутой.

Трубин и Мамардишвили удивили что в этом списке. Удачи им.
lazzioll
lazzioll
вчера в 19:07
ну так цена не равно качество. когда-то криворукая Арисабалага побила рекорд трансферов вратарей. вот я тогда искренне не понимал как это недоразумение вообще попало в спорт. правда не знаю где он сейчас тот Кепа и стоит ли хоть миллион. так что стал самым дорогим вратарем - это вообще не показатель
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:49
Шевалье тоже совершает детские ошибки.
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:48
Ну как то не тянет он пока на это звание
uupwsmtwp3e5
uupwsmtwp3e5
вчера в 18:40
Матвею пора в Пари НН.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:38
Матвею надо подыскивать новый клуб...
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:25
Зато наш Мотя конкурент одного из самых дорогих голкиперов мира...)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:24
И вообще носатый из Реала посильнее их всех будет))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:23
И с чего вдруг он такой дорогой этот Щавель?? Косячит чуть ли не в каждой игре
