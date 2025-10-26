 
 
 
«Локомотив» не смог вылететь из Саранска из-за проблем с самолетом

вчера, 21:15

Футболисты и тренерский штаб московского «Локомотива» не смогли вылететь из Саранска после матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тольяттинским «Акроном» из-за проблем с самолетом. Об этом сообщили в пресс-службе «Локомотива».

В воскресенье «Локомотив» на выезде сыграл вничью с тольяттинским «Акроном» со счетом 1:1. Матч прошел в Саранске из-за подготовки «Солидарность-Самара-Арены» к форуму «Россия — спортивная держава».

«Команда не смогла вылететь из Саранска из-за технических проблем с самолетом. Все ожидают информацию по вылету в Москву», — сообщили в пресс-службе «Локомотива».

В следующем туре «Локомотив» 1 ноября в гостях встретится с «Зенитом».

s5gsrjbcd4r6
s5gsrjbcd4r6
вчера в 23:54
Локомотиву нужно летать авиакомпанией РЖД.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:38
А может это своеобразное приглашение - остаться и посетить форум? )))
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:32
Одним непогода мешает, другим технические проблемы... а плохим танцорам что мешает?))
