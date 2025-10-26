Бабаев назвал сложной победу ЦСКА над «Крыльями Советов»

1761462065

сегодня, 10:01

Футболисты ЦСКА добились сложной победы в матче 13-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) над самарскими «Крыльями Советов». Такое мнение высказал генеральный директор ЦСКА .

В субботу ЦСКА дома победил «Крылья Советов» со счетом 1:0.

«Очень сложная победа, очень важные три очка, которые, возможно, будут определяющими, — сказал Бабаев. — Потому что вопреки всему команда добивается результата. „Крылья Советов“ очень организованно оборонялись, много было моментов, хотя контролировали игру, но, к сожалению, без остроты. Поэтому очень рады, что удалось победить, идем дальше».