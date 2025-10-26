Бабаев назвал сложной победу ЦСКА над «Крыльями Советов»

Футболисты ЦСКА добились сложной победы в матче 13-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) над самарскими «Крыльями Советов». Такое мнение высказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.
В субботу ЦСКА дома победил «Крылья Советов» со счетом 1:0.
«Очень сложная победа, очень важные три очка, которые, возможно, будут определяющими, — сказал Бабаев. — Потому что вопреки всему команда добивается результата. „Крылья Советов“ очень организованно оборонялись, много было моментов, хотя контролировали игру, но, к сожалению, без остроты. Поэтому очень рады, что удалось победить, идем дальше».
После победы ЦСКА возглавил таблицу РПЛ с 27 очками. Московский «Локомотив» и «Краснодар» набрали по 26 очков, но провели на один матч меньше.
Пи. Си вот я Вам ответил и получил!
Добру Быть!
Новостей требуют наши глаза,
Мы ждем новостей." )))
Фабио понимает это. Ждём усиления,
Болейте за своих, а не против чужих!
То ли инет отключили, то ли Мостовой умолк не ко времени, то ли....
