Бабаев назвал сложной победу ЦСКА над «Крыльями Советов»

сегодня, 10:01
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Футболисты ЦСКА добились сложной победы в матче 13-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) над самарскими «Крыльями Советов». Такое мнение высказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

В субботу ЦСКА дома победил «Крылья Советов» со счетом 1:0.

«Очень сложная победа, очень важные три очка, которые, возможно, будут определяющими, — сказал Бабаев. — Потому что вопреки всему команда добивается результата. „Крылья Советов“ очень организованно оборонялись, много было моментов, хотя контролировали игру, но, к сожалению, без остроты. Поэтому очень рады, что удалось победить, идем дальше».

После победы ЦСКА возглавил таблицу РПЛ с 27 очками. Московский «Локомотив» и «Краснодар» набрали по 26 очков, но провели на один матч меньше.

n4xy74skp46w
n4xy74skp46w
сегодня в 15:24
Если уже с КС сложная игра дома, то на что остается надеяться?
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 14:53
Как говорится, три очка не пахнут!
adekvat
adekvat
сегодня в 14:51
Три очка взяли, а какой ценой не важно.
STVA 1
STVA 1 ответ 5pe335w5v75e (раскрыть)
сегодня в 14:37
Да их и нет пока!Будем ждать
sv_1969
sv_1969 ответ 5xzagsm6q6py (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 14:35, ред.
Ну Вы знаете это так себе борьба с писателями! Новость укладывается в 8 часов и можно написать чего хочешь)) И получишь полтос))
Пи. Си вот я Вам ответил и получил!
5pe335w5v75e
5pe335w5v75e
сегодня в 14:10
Три раза перезагрузил страницу. Свежих новостей нет.
shlomo
shlomo
сегодня в 14:10
Уважаемая администрация!.... извините за глупый вопрос, НО почему в новостной ленте такие провалы на 4-6 часов???? .... может стоит Вам найти новостника .... на других каналах ( как наших, так и импортных) много новостей....

Добру Быть!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 7tjpnc7nfjgt (раскрыть)
сегодня в 14:10
после 1 тайма Локо проигрывает Акрону)))
wjbvez79wude
wjbvez79wude
сегодня в 14:04
Хочется надеяться, что цска не надолго возглавил таблицу.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 13:39
На чьём классе? Лукина? матч смотрели?
7tjpnc7nfjgt
7tjpnc7nfjgt
сегодня в 13:19
После влёта Локомотиву надо было выигрывать уже хоть как
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:19
"Новостей требуют наши сердца,
Новостей требуют наши глаза,
Новостей!
Мы ждем новостей." )))
utgx388q2ez5
utgx388q2ez5
сегодня в 13:17
Легко очки никто раздавать не будет
fk8hd9jfm2b9
fk8hd9jfm2b9
сегодня в 13:09
Да что там, все великие команды так играют.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:58
Пришлось армейцам потрудиться для победы.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 12:57
Футбольный чиновник ответил стандартным языком футбола...
CCCP1922
CCCP1922 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 12:52
Действительно, а почему ЦСКА не купит форварда, умеющего забивать?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 12:36
Пока в ЦСКА не будет забивного нападающего до тех пор будут подобные игры .
Фабио понимает это. Ждём усиления,
sv_1969
sv_1969 ответ particular (раскрыть)
сегодня в 12:25
Похоже Шурик с похмелья. Отмокает наверное. К вечеру отойдёт и новости пойдут)))
STVA 1
STVA 1 ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 12:23
Ну вчера Дортмунд с таким же счётом победил дома Кельн. Отскочили они в добаленное время вроде. А возили судя по статистике знатно. Но не шёл мяч в ворота. Такие игры бывают сплошь и рядом.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 12:17
Такие победы и эти очки стоят в два раза дороже!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:12
КрыСЫ временами знатно возили коняшек...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:04
Самарцам не до красоты футбола. Надо набирать очков. Потому игра строго от обороны. Да, победа ЦСКА на классе.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 11:52, ред.
О да, в лиге отскока и рикошета где нет ни одной сильной команды любая победа сложная. Что на Крылями что игры с разобраным Ростовом для Спартака. Никто в упор не хочет замечать что игра собственной команды ни на что не годится. Кое как в условиях отсутствия конкуренции держатся на плаву и отмазки лепят типа "ох какая сложная была игра и какие важные 3 очка". Такими темпами придётся скоро рассказывать про важность одного очка в матче с каким нибудь Сочи. Уже дали команде из ФНЛ Балтике навести шороху потому что сложно видите ли.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 11:47, ред.
Ни одна из трёх вчерашних игр не попадает в разряд зрелещных, отсюда и всего забито четыре мяча, но важность добытых очков в турнирную таблицу от этого не становится меньше, особенно для победивших двух московских команд.
Болейте за своих, а не против чужих!
particular
particular
сегодня в 11:42
У ЦСКА с победой сложности, а на ресурсе, похоже, с новостями проблемы...
То ли инет отключили, то ли Мостовой умолк не ко времени, то ли....
lotsman
lotsman
сегодня в 11:34
Игру не видел, судить не могу, того что не видел. Удивил результат. Думал что Армейцы выиграют с более крупным счётом.
Vilar
Vilar
сегодня в 11:31
Какой аналитик, диву даёшься, этот гендир вообще игру смотрел? Гол забит с нарушением правил: один игрок ЦСКА в офсайде, отвлекает на себя защитников, автор гола, лёг на защитника и сам испугался, что мяч влетел в ворота. ЦСКА играл плохо, потому, так и радовались, вроде выиграли чемпионат. ВАРвары не позвали судью в поле к монитору, проверка гола, без ГЛАВНОГО судьи, вообще была? Классический вариант: двойные стандарты.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Red blu (раскрыть)
сегодня в 11:23, ред.
С удовольствием читаю такие взвешенные и аргументированные комментарии. Особенно в сравнении с безапелляционными утверждениями и выводами некоторых пользователей, которые смотрят футбол через фанатский очки других клубов. Согласен. Игра не была яркой, но она была упорной. Наша команда не опускала руки и искала ключи к победе. А серьезные замены, которые сделал Фабио позволили одержать эту трудную победу.. Команды из подвала таблицы очень трудные. Им терять нечего. Следующий соперник НН будет тоже не простой. Победы нам!!!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:19
Ждём сегодня другие важные победы тура...)
Гость
