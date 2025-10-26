 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИспания. Примера 2025/2026

«Реал» обыграл «Барселону» в матче чемпионата Испании

вчера, 20:21
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Мадридский «Реал» со счетом 2:1 обыграл «Барселону» в домашнем матче 10-го тура чемпионата Испани.

В составе победителей голы забили Килиан Мбаппе (22-я минута) и Джуд Беллингем (43). У проигравших отличился Фермин Лопес (38). На 52-й минуте Мбаппе не реализовал пенальти. Француз стал третьим игроком в XXI веке, который забил в четырех подряд матчах между «Реалом» и «Барселоной», после Роналдиньо и Криштиану Роналду.

Команды провели 305-й матч в истории. «Реал» одержал 112-ю победу, «Барселона» была сильнее 129 раз. В 64 матчах была зафиксирована ничья. Соперники провели первый очный матч в сезоне.

«Реал» укрепился на 1-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 27 очков. «Барселона» занимает 2-е место, на счету команды 22 очка. В следующем туре «Реал» 1 ноября примет «Валенсию», «Барселона» на следующий день сыграет дома с «Эльче».

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: itar-tass.com
«Зенит» обыграл «Динамо» и продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 9 матчей
Вчера, 19:35
«Рома» обыграла «Сассуоло»
Вчера, 19:10
«Арсенал» одолел «Кристал Пэлас»
Вчера, 19:05
«Астон Вилла» победила «Манчестер Сити»
Вчера, 19:00
«Пари НН» и «Балтика» поделили очки
Вчера, 17:14
«Локомотив» вернулся на первое место в РПЛ, сыграв вничью с «Акроном»
Вчера, 14:56
 
Сортировать
Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Gallardo10 (раскрыть)
сегодня в 00:16
С удовольствием пересмотрю эти моменты завтра же) а потом может ещё и послезавтра. Это было красиво.

Есть Вкусно и точка.
А это было В одну калитку и точка.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:00, ред.
с заслуженной победой Реал, так держать!
Хаби с первой победой эль-классико в качестве тренера!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:53
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 23:44
    Невероятно, и как тебе не надоело...)))
    Ron09
    Ron09
    вчера в 23:32, ред.
    Хорошо сыграли, главное чтобы Ямаль дальше болтал языком и судьба Балотелли ему обеспечена а так приятно видеть как Барселона снула через со
    Ron09
    Ron09 ответ Agamaga005 (раскрыть)
    вчера в 23:29
    Ливерпуль потратил на усиление при этом унизив игроков с кем добывали победы вот и результат
    Bombon
    Bombon ответ Agamaga005 (раскрыть)
    вчера в 23:15
    Так нет в академии хорошего правого защитника, центрфорварда тоже, опорников тоже не видно. И центральных защитников тоже нет хороших. Уйдут летом Лева, Кристенсен. Кем их заменить? Кунде сильно сдал, а замены тоже нет. Вообще никого. Форт оказался нулевым.
    eleven LC
    eleven LC
    вчера в 23:15
    Я почти в восторге как прибавил Джуд
    На этой неделе в двух матчах против Ювентуса и Барселоны два гола и голевая
    Великолепно!
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Agamaga005 (раскрыть)
    вчера в 23:11
    Барса с Щенсны выпустила из рук ушастого весной.
    Agamaga005
    Agamaga005 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 23:09
    Да подождите, Мадрид с Мбаппе ещё ничего не выиграл особо, только время покажет. Барса с Щесны куда больше выиграл 😀
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ Agamaga005 (раскрыть)
    вчера в 23:08, ред.
    В теории конечно могли выиграть , никто не спорит.
    Но по факту, каталонцы не в форме с самого начала сезона. Ключевые игроки атаки травмированы, Барса в прошлом сезоне брали трофеи исключительно благодаря нападении) про оборону говорить нет смысла, это подобие защиты. Я не знаю чем они занимаются на тренировках, но любой аутсайдер создает кучу моментов против Барсы, просто не хватает мастерства в завершении. У сливочных есть Мбаппе, он неплохую статистику делает на этой команде..
    Сложив все эти факторы, пришел к выводу, что каталонцам сегодня ловить нечего и к сожалению не ошибся
    Agamaga005
    Agamaga005 ответ Bombon (раскрыть)
    вчера в 23:07
    Лучшие игроки - это свои воспитанники! Бриллианты!

    Ливерпуль потратил полмиллиарда за лето, и что на выходе имеют? 4-е поражение подряд в АПЛ.
    К чему эти траты вообще нужны? Ведь нет никаких гарантий, что они заиграют, что не получат тяжёлую травму.
    Моё мнение: если и покупать, то только по крайней нужде и только на конкретную позицию.
    IkeYar
    IkeYar ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 23:05
    А Альварес почему не преодолевает контракт, как думаешь?
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 23:04
    Барселона слаба
    Agamaga005
    Agamaga005 ответ eleven LC (раскрыть)
    вчера в 23:03
    Как говорят некоторые комментаторы по ТВ: очень и очень неплохо.
    Agamaga005
    Agamaga005 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    вчера в 23:01
    Да вы и спорили, что гола не было в том класико, когда этот же судья не засчитал чистый гол Ямаля после углового. Тогда это и был ключевой момент.
    Agamaga005
    Agamaga005 ответ Lobo77 (раскрыть)
    вчера в 22:59
    Трудно согласиться с судьёй, который все спорные моменты свистит в пользу хозяев. Это же он не засчитал чистейший гол, когда Лунин выносил из ворот.

    Барселона должна быть на голову выше и выносить своего соперника, как они это делали раньше. Барселона сейчас не на своем уровне. К сожалению!
    Agamaga005
    Agamaga005 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    вчера в 22:57
    В какую калитку? Дальние удары уходили на угловой, вообще не доказывает преимущество одной команды над другой. Барселона блокировала много ударов - это их плюс, а не мастерство Мадрида.
    Счёт по игре, могла быть и ничья, будь удачлив Кунде.
    Ямаль на себя много внимания отвлек, игрок умный он, может и хотел чтоб против него сыграли грубо с последующим удалением игрока. Пару раз хорошо выдал на ворота. Сегодня не повезло.
    Agamaga005
    Agamaga005 ответ Gallardo10 (раскрыть)
    вчера в 22:53
    И снова тот судья, который не засчитал чистый гол Ямаля в класико. Лунин выносил из ворот.
    А мне тут пытаются доказать, что рука у Гарсии - это пенальти. Если бы на месте Тчуамени был Гарсия, ровно наоборот доказали бы, что мяч изменил траекторию попав в руку, тем самым увеличивает площадь и это пенальти))
    goalaktika
    goalaktika
    вчера в 22:51
    А говорун Ямаль, вообще играл сегодня?
    Bombon
    Bombon ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 22:47
    Ну вот до возможноно перехода Холланда может играть. Тем более, что его Флик сам хочет видеть. Я не знаю как он играет, за Боруссией не слежу особо. Может, он не очень хороший нап
    Agamaga005
    Agamaga005 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    вчера в 22:43
    Игроки Барсы давно поняли, кто судит. Это тот судья, который чистый гол Ямаля не засчитали в одном из класико, когда Лунин из ворот вынес.
    Ни в подмышку попал мяч, а в руку, да они были заведены за спину, но положение тело такое, что именно рука приняла удар.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Bombon (раскрыть)
    вчера в 22:43
    Гирасси ?! Хм..., так ему 30 в марте будет !
    Bombon
    Bombon ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 22:38, ред.
    Флик хочет Гирасси. У него вроде отступные 65 миллионов. Учитывая уход Левы и Кристенсена денег может и хватить. Хотя, еще за старые трансферы 150 должны
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Bombon (раскрыть)
    вчера в 22:35
    Реальные варианты ? Реальный вариант это когда игрок сам рвётся в новый (другой) клуб, как тот же Мбаппе или новый (живой) пример - Исак. Смысл Барселоне покупать абы кого в нападение сегодня ? Нет ведь нихрена никого. Пусть уж лучше Флик в 4-4-2 поиграет, нежели набирает шлак а-ля Брейтвэйт. ИМХО.
    Bombon
    Bombon ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 22:27
    Так замену Леве нужно искать сейчас. А не потом. Он уходит. И Кристенсену тоже. Нужно рассматривать реальные варианты, а не жить в мечтах. И у Переса деньги на Мбаппе были, а у Лапорты на Холланда нет
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Bombon (раскрыть)
    вчера в 22:23
    Так а кто у Барселоны речь ведёт в разрезе краткосрочной перспективы по Холланду ?? Козе понятно, что такого мамонта заарканить - труд немеренный, как и сроки исполнения. Вон Перес с Мбаппе сколько саг прошёл..., зато сейчас дивиденды шальные, как видишь.
    Gallardo10
    Gallardo10 ответ Lobo77 (раскрыть)
    вчера в 22:23
    На счет стыда, оставьте его себе, оно у вас отсутствует, У нас все чисто, а второму клубу мадрида нужно научиться проигрывать. Очиститесь от 12 го греха, что присутствует на каждом классико.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 22:21
    Интересно, что генич и Лрвчев сказали
    Bombon
    Bombon ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 22:20, ред.
    Так а за какие деньги его покупать? Он стоит не меньше 200 лямов. На Рэшфорда 30 нету. Будут с МЮ торговаться. Какой уж тут Холланд
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
     
     
     