«Реал» обыграл «Барселону» в матче чемпионата Испании

1761499301

вчера, 20:21

Мадридский «Реал» со счетом 2:1 обыграл «Барселону» в домашнем матче 10-го тура чемпионата Испани.

В составе победителей голы забили Килиан Мбаппе (22-я минута) и Джуд Беллингем (43). У проигравших отличился Фермин Лопес (38). На 52-й минуте Мбаппе не реализовал пенальти. Француз стал третьим игроком в XXI веке, который забил в четырех подряд матчах между «Реалом» и «Барселоной», после Роналдиньо и Криштиану Роналду.

Команды провели 305-й матч в истории. «Реал» одержал 112-ю победу, «Барселона» была сильнее 129 раз. В 64 матчах была зафиксирована ничья. Соперники провели первый очный матч в сезоне.

«Реал» укрепился на 1-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 27 очков. «Барселона» занимает 2-е место, на счету команды 22 очка. В следующем туре «Реал» 1 ноября примет «Валенсию», «Барселона» на следующий день сыграет дома с «Эльче».