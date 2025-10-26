«Зенит» обыграл «Динамо» и продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 9 матчей

Петербургский «Зенит» со счетом 2:1 обыграл московское «Динамо» в домашнем матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
У «Зенита» голами отметились Андрей Мостовой (42-я минута) и Густаво Мантуан (71). В составе «Динамо» мяч забил Бителло (26).
«Зенит» не проигрывает в РПЛ с августа, единственное поражение в текущем сезоне петербургский клуб потерпел от грозненского «Ахмата» в четвертом туре (0:1). «Динамо» не выигрывает в чемпионате на протяжении трех матчей.
«Зенит» расположился на 3-й строчке в турнирной таблице РПЛ, у команды 26 очков. На 1 одно очко больше имеют московские «Локомотив» и ЦСКА. «Динамо» занимает 9-е место с 16 очками. В следующем туре «Зенит» 1 ноября примет «Локомотив», «Динамо» в тот же день сыграет в гостях с казанским «Рубином».