«Зенит» обыграл «Динамо» и продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 9 матчей

1761496559

вчера, 19:35

Петербургский «Зенит» со счетом 2:1 обыграл московское «Динамо» в домашнем матче 13-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ).

У «Зенита» голами отметились Андрей Мостовой (42-я минута) и Густаво Мантуан (71). В составе «Динамо» мяч забил Бителло (26).

«Зенит» не проигрывает в РПЛ с августа, единственное поражение в текущем сезоне петербургский клуб потерпел от грозненского «Ахмата» в четвертом туре (0:1). «Динамо» не выигрывает в чемпионате на протяжении трех матчей.