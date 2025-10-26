 
 
 
«Зенит» обыграл «Динамо» и продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 9 матчей

вчера, 19:35
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Петербургский «Зенит» со счетом 2:1 обыграл московское «Динамо» в домашнем матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

У «Зенита» голами отметились Андрей Мостовой (42-я минута) и Густаво Мантуан (71). В составе «Динамо» мяч забил Бителло (26).

«Зенит» не проигрывает в РПЛ с августа, единственное поражение в текущем сезоне петербургский клуб потерпел от грозненского «Ахмата» в четвертом туре (0:1). «Динамо» не выигрывает в чемпионате на протяжении трех матчей.

«Зенит» расположился на 3-й строчке в турнирной таблице РПЛ, у команды 26 очков. На 1 одно очко больше имеют московские «Локомотив» и ЦСКА. «Динамо» занимает 9-е место с 16 очками. В следующем туре «Зенит» 1 ноября примет «Локомотив», «Динамо» в тот же день сыграет в гостях с казанским «Рубином».

Barsuk_10
Barsuk_10
сегодня в 00:15
Капрал
Огромное количество тренеров с куда более серьёзными именами, которые брали команды обреченные на провал. Они все жадные и тупые?
Capral
Capral
вчера в 23:39, ред.
Я не собираюсь с тобой беседовать, но скажу только одно: если бы пузатый чех выиграл столько, сколько Маур, он мог бы тоже, спокойно пережить увольнение. Но ко всему, он еще и тупой жадный чел, если согласился взять команду из низов, с её проблемами. Вот и получил...
На этом всё. Ответить могу- только рыдающему любителю весёлых разгромов. У нас давняя любовь...
Barsuk_10
Barsuk_10
вчера в 23:26
Капрал
"Даже из Турции" пинком под зад выгнали Моуриньо, причём из топового Фенера, а ты всё про Личку, который возглавлял один из слабейших клубов.
Capral
Capral
вчера в 23:20
Мои предсказания как раз в точку- шварца и пузатого чеха на помойку, да и многое другое... А ты береги плазму и подучи биографию А.Ф.Маховикова. И не вопи больше за тренера, которого ты недостоин. Твой выбор- шварц и пузатый чех. Ну будь, "рыдающий")))
Dinamo
Dinamo
вчера в 23:14
Ну, не выдержала же, раз продолжаешь за своим кумиром следить :))

Кстати, попробуй открыть какую-нибудь консалтинговую фирму: будешь со своими гениальными умозаключениями делать прогнозы в разных сферах. Может быть местные пенсы поведутся, и наконец сможешь накопить на нормальную плазму. Обратишься ко мне, помогу выбрать ;)

Ладно, дед, отдыхай, тебе нервничать нельзя, а то твоё полыхание через экран ощущается :))
Capral
Capral
вчера в 22:59
Мне плазму твою жалко, а не голову, голова выдержит, а вот плазма дорогая...
А кстати, куда делся твой хозяин баКс- предводитель птенцов? Потерялся с радаров...
Dinamo
Dinamo
вчера в 22:33
Если к твоим седым яйцам для тебя плазма дорогая, то я тебе сочувствую :))
Gorasul
Gorasul
вчера в 22:31
Осилил только минут 20 перед Реал-Барселона. Что за 23ня и антифутбол семака? Кто все эти люди кто смотрит РПЛ, мазохи?
Dinamo
Dinamo
вчера в 22:30
Птенцу Шварца, болеющему за персоналии, советую вообще не суваться на ветки Динамо со своими вечно провальными прогнозами. Болей за свой любимый Спартак ;)
Lobo77
Lobo77
вчера в 22:20
До первого пропущенного который по факту привез дурной Рубенс, вышедший из себя. Динамо имело игру в своих ногах и головах.
Потом латинос поплыл от грязных единоборств ну и второй гол тоже он виноват. Как он был у себя ведущим игроком клуба я не понимаю.
Дрёма
Дрёма ответ Николай 1 (раскрыть)
вчера в 22:11
За то как устроился- любой рез-т показывай, кроме вылета, ваяй что хочешь-с тренерской должности все равно не уволят))
Ferghyto3
Ferghyto3
вчера в 21:52
таких судеек гнать надо....
Vilar
Vilar
вчера в 21:18
Обсуждать и анализировать игру неблагодарное занятие, редко у кого из корреспондентов Соккера совпадают мнения, если не кардинально расходятся, то по мелочам обязательно, у каждого есть мелочь, которая кроется в деталях. Хочу остановится на судействе. Но коротко не получится: нарушающие правила футболисты и тренеры белые и пушистые, по решениям Сухого ничего страшного не произошло, хотя с самого начала повёл себя, как любящая бабушка с внуками: "Смотри, ещё раз так сделаешь, поставлю в угол!" Это не осталось незамеченным игроками и тренерами: орали, толкались, спорили и понимали, что арбитр боится их больше, чем они его. А фокус с удалением вратаря, это уровень третьей лиги. И вообще, думаю, что ВАР задумывался не для того, как он сейчас применяется. Судья в поле, получается не главный арбитр, а ассистент двух инквизиторов сидящих в будке и контролирующих не игру, а т.н. главного арбитра. Постоянная картина: мяч в сетке ворот, гл.арбитр свистит в свисток, рукой показывает на центр поля, а второй рукой "ковыряется" в ухе и стоит, как истукан, занимаясь отгоном от себя игроков пропустившей команды, ч/з 2 мин. свистит, поднимает руку вверх - вне игры. Вопрос: нафига эти трое бегают по полю и ничего не решают?
Capral
Capral ответ Николай 1 (раскрыть)
вчера в 21:16
Вы не за Личку, точно?! Но ведь именно вы, не так давно, с восторгом показывали на Соккере статистику пузатого чеха, после 2-го тура чемпионата Турции!!! Имейте мужество признать сказанное. Не знаю, Карпин понторез или нет, но с этим составом намучается любой тренер, кем бы он ни был... Я не защищаю Карпина, но смотрю реально, в отличие от некоторых, которые орали с пеной у рта- "Карпин порядок наведет"!!! A сечас гнобят тренера.
Николай 1
Николай 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:10
Я не за Личку, я в Карпине вижу больше понтореза, чем тренера.
Capral
Capral
вчера в 21:03, ред.
Птенцам шварца и поклонникам пузатого чеха мои соболезнования...
главное не ломать головой плазму- она дорогая.
Dinamo
Dinamo
вчера в 20:50
Ну, не опозорились - уже успех в нынешнем состоянии. Какой-то бой всё-равно дали. Надо понимать, что Динамо за несколько месяцев превратилось в абсолютно неконкурентноспособную команду против таких клубов, как Зенит. Поэтому имеем, что имеем.

СораДникам не унывать! Болеющим за персоналии - проходить мимо.
shlomo
shlomo
вчера в 20:49
Яркий матч, достойный статуса центрального в туре!
Муравьед
Муравьед ответ zmn5b2y7vss7 (раскрыть)
вчера в 20:33
Мечтать не вредно.)
Сп62
Сп62
вчера в 20:31
Выше себя не прыгнешь. Сравнить состав Динамо и Зенита и можно на 99% предсказать победителя. Динамовцам вместе с Валерой надо выстраивать игру с командами своего уровня. С Зенитом пока рано.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:30
Личка бы такой слабый Зенит отпятинолил
ABir
ABir
вчера в 20:26
Зенит был лучше, конкретнее и заслуженно победил. Динамо забило слишком ранний гол и похоже сами испугались, а потом не знали, что с таким подарком делать.
stanichnik
stanichnik ответ Николай 1 (раскрыть)
вчера в 20:24
Не вырастит, хороший вратарь должен руководить игрой обороны, а он боится голос повысить не то что на дядек, но даже на молодых.
m5hcygbx744m
m5hcygbx744m
вчера в 20:20, ред.
По игре нынешнее Динамо с физруком, который нигде, никогда и ничего не добился, одна из самых слабых команд в лиге. Глебов, который когда-то вел Ростов к победам, сейчас ведет его в пропасть.
zmn5b2y7vss7
zmn5b2y7vss7
вчера в 20:16
Зенит с нелегкой победой, скоро выйдет опять в лидеры.
Capral
Capral ответ Николай 1 (раскрыть)
вчера в 20:15
И всё тот же Личка, которого вы так любите и которого сегодня вышвырнули даже из Турции...
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:15
Всё по делу — победил тот кто сильнее.
Николай 1
Николай 1
вчера в 20:11
Дай Бог, из молодого Расулова хороший вратарь вырастит.
По игре писать нечего. Всё тот же Валера, всё те же Глебовы.
lotsman
lotsman
вчера в 20:10
Кому как, а мне не понравилась игра нашего Зенита. Какая то беззубая, невнятная в атаке. Перепасовка у штрафной противника без какой либо мысли, чтобы обострить ситуацию. Получили плюху в контратаке, надо бы встрепенуться, так нет, продолжили такую же невнятную игру. Получше сыграли во втором тайме. Слава богу забили второй, хоть как то скрасили этот матч.
Муравьед
Муравьед ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:10, ред.
Обязательно.)
