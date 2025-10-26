 
 
 
«Пари НН» и «Балтика» поделили очки

вчера, 17:14
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)0 : 0Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

«Пари Нижний Новгород» и калининградская «Балтика» сыграли вничью со счетом 0:0 в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Нижегородская команда впервые сыграла вничью в нынешнем сезоне РПЛ. Ранее «Пари НН» одержал 2 победы при 10 поражениях.

«Пари НН» набрал 7 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. Команда прервала серию из четырех поражений. «Балтика» с 24 очками располагается на 4-й строчке.

В следующем туре «Пари НН» 31 октября на выезде сыграет с московским ЦСКА. «Балтика» 2 ноября примет грозненский «Ахмат». Из-за дисквалификации встречу пропустят четыре игрока калининградской команды — Николай Титков, Илья Петров, Натан Гассама и Мингиян Бевеев.

25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:07
У Балтики ноль ударов в створ, а вчера Спартак за это ругали
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:46
Была у меня мысль что Балтика начнет по тихоньку сдавать! Нет глубины состава и игра энергозатратная! Но то что грешным делом думал что обуют они НН , признаюсь верил! Не срослось!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:35
Вот и сдулась Балтика, а на чемпионство замахнулись )))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:14, ред.
Что то Балтика сдувается? Чтобы претендовать на чемпионство надо конечно таких соперников как Пари НН обыгрывать. А хотелось бы чтобы дебютант из ФНЛ выиграл РПЛ чтобы подсветить хорошенько что у лиги мягко говоря не всё в порядке.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:11
Сомневаюсь, что НН сможет остаться в РПЛ...
wu3f9c4a2xeg
wu3f9c4a2xeg
вчера в 18:10
На ничью и наиграли с такой игрой.
ABir
ABir
вчера в 18:07
Пока весьма скупой на голы тур.
Пепс
Пепс ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:01
100 пудов так и есть. А наш Рахимов воще не смотрел и не разбирал как играть с Балтикой... Типа самый умный бл... (((((((
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
вчера в 17:49, ред.
НН – странная по своей БЕЗЗУБОСТИ команда - сколько не пытался честно смотреть их – сплошная невезуха, много тех.брака и просто неинтересная игра. Ну а главную причину в кулуарах уже говорил – пока в таблице зияет НН – не будет успехов и результатов. Первейшее решение – ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ команды – советую в ТОРПЕДО (Горький). Дальше убирать молодого тренера ну сколько можно давать карт-бланш).
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:45
как там не было. однако у Максима Бориско очередной сухой матч.
непросто будет Ахмату в Кёнигсберге ))
За адекватность
За адекватность
вчера в 17:27
Как-то не задался тур после перерыва на игры сборных. Помнится Талалаев после выхода в РПЛ в одном из вью сказал нечто подобное ( искать точную цитату лень, но близко к тексту). "Может что-то не получаться в игре, но то, что команда будет умирать на поле гарантирую". В принципе пока слово держит. Вот только со стоящими выше в табели о рангах умирать на поле дело нужное, да и баллы в таблицу приносит, а вот с равными игру показывать не мешало бы, а вот с этим слегка проблематично. Ну да ладно, глядишь матч тура положительных эмоций добавит. Сугубо личное субъективное мнение не в обиду болельщикам обеих команд.
Capral
Capral
вчера в 17:26, ред.
Игра двух середняков. Причем, если существенно разбирать игру, то ПАРИ сыграл интересней и грамотнее соперника. Фактически, нижегородцы сыграли в стиле Ростова в недавней игре с Балтикой- внимательно сыграли в центре поля и не дали разбежаться балтийцам в их контратаках, и в тоже время использовали промежуточный прессинг, тем самым лишив того же Балтику, как её главного оружия... Вобщем и целом- позиционный футбол, с элементами силовой борьбы. Не знаю, возможно ошибаюсь, но похоже, Талалаев постепенно выдыхается, что особенно было видно в концовке, когда, один мотористый Бевеев и держал линию обороны, а у партнеров батарейки подсели...
Запад39
Запад39
вчера в 17:23, ред.
Ожидал что игра будет тяжелая, учитывая отсутствие Андраде, Сауся, Йенне и Чивича. У Нижнего хороший состав по именам и по игре они сегодня были весьма неплохи. Тем не менее очко в копилку это хорошо, но от Балтики по игре я ждал всё-же немного большего.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:22
Балтика должна быть довольно ничьей. Хозяева хоть немного , но смотрелись получше в этом матче . Ну , что ж ничья - это тоже результат .
Джохар Ву
Джохар Ву
вчера в 17:20
До конца надеялся что НН забьет
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:19
Низовые игры в этом туре продолжаются....Видимо все голы сегодня полетят в ворота питерцев))))
