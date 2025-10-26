«Пари НН» и «Балтика» поделили очки

1761488056

вчера, 17:14

«Пари Нижний Новгород» и калининградская «Балтика» сыграли вничью со счетом 0:0 в матче 13-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ).

Нижегородская команда впервые сыграла вничью в нынешнем сезоне РПЛ . Ранее «Пари НН» одержал 2 победы при 10 поражениях.

«Пари НН» набрал 7 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. Команда прервала серию из четырех поражений. «Балтика» с 24 очками располагается на 4-й строчке.