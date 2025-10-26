«Пари НН» и «Балтика» поделили очки

«Пари Нижний Новгород» и калининградская «Балтика» сыграли вничью со счетом 0:0 в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Нижегородская команда впервые сыграла вничью в нынешнем сезоне РПЛ. Ранее «Пари НН» одержал 2 победы при 10 поражениях.
«Пари НН» набрал 7 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. Команда прервала серию из четырех поражений. «Балтика» с 24 очками располагается на 4-й строчке.
В следующем туре «Пари НН» 31 октября на выезде сыграет с московским ЦСКА. «Балтика» 2 ноября примет грозненский «Ахмат». Из-за дисквалификации встречу пропустят четыре игрока калининградской команды — Николай Титков, Илья Петров, Натан Гассама и Мингиян Бевеев.