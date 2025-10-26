Турецкий «Фатих Карагюмрюк» уволил экс-тренера «Динамо» Личку

1761487164

вчера, 16:59

Турецкий футбольный клуб «Фатих Карагюмрюк» расторг контракт с бывшим главным тренером московского «Динамо» чехом . Об этом сообщает портал Fanatik.

Чешский специалист возглавил команду 1 июля, подписав контракт до конца сезона-2026/27. После 10 матчей «Фатих Карагюмрюк» набрал 4 очка и занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.

Личке 48 лет, в 2023 году он возглавил московское «Динамо». Под его руководством бело-голубые стали бронзовыми призерами чемпионата России в сезоне-2023/24. Об отставке Лички стало известно 1 мая. Ранее он работал в «Оренбурге», чешской команде «Хмел» и брестском «Динамо», которое привел к победе в чемпионате Белоруссии.

«Фатих Карагюмрюк» в сезоне-2024/25 занял третье место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата Турции и получил право сыграть в финале турнира за право повыситься в классе. В нем команда переиграла «Бандырмаспору» и поднялась в элитный дивизион.