Турецкий «Фатих Карагюмрюк» уволил экс-тренера «Динамо» Личку

вчера, 16:59

Турецкий футбольный клуб «Фатих Карагюмрюк» расторг контракт с бывшим главным тренером московского «Динамо» чехом Марцелом Личкой. Об этом сообщает портал Fanatik.

Чешский специалист возглавил команду 1 июля, подписав контракт до конца сезона-2026/27. После 10 матчей «Фатих Карагюмрюк» набрал 4 очка и занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.

Личке 48 лет, в 2023 году он возглавил московское «Динамо». Под его руководством бело-голубые стали бронзовыми призерами чемпионата России в сезоне-2023/24. Об отставке Лички стало известно 1 мая. Ранее он работал в «Оренбурге», чешской команде «Хмел» и брестском «Динамо», которое привел к победе в чемпионате Белоруссии.

«Фатих Карагюмрюк» в сезоне-2024/25 занял третье место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата Турции и получил право сыграть в финале турнира за право повыситься в классе. В нем команда переиграла «Бандырмаспору» и поднялась в элитный дивизион.

Все комментарии
xdx7zba6wq93
xdx7zba6wq93
вчера в 18:11
Турки быстро вычисляют физруков, Юран, Личка.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 18:11
Турки лютуют
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:06
Зря Личка поехал в Турцию 🇹🇷 – не его это страна. Куда теперь? Можно поехать снова в Россию 🇷🇺 и подождать, пока не откроется вакансия. Я думаю, что этот человек будет востребован. У Марцела есть свои плюсы и минусы, но преимущество в том, что он хорошо знает русский язык и уже работал в нашей стране..
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 18:05
Нефиг там делать!
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:59
Юран лучше...)))
adekvat
adekvat
вчера в 17:57
Личное дело Лички, терпит фиаско.
particular
particular
вчера в 17:21
Негатив текущих результатов ускорил ожидаемый итог сотрудничества...
«Фатих» - не МЮ, а Личка не Фергюсон...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:20
Чудес не бывает. Недолго музыка играла. Его уровень и в Турции не произвел впечатления. Видимо все таки пиво EFES похуже Балтики 7 оказалось. Все закономерно
Capral
Capral
вчера в 17:19
Правильно- всё по делу, зачем держать осла в роли ГТ. Причем, именно так, сам же пузатый чех себя и называл... Ну он, как обычно, в своем стиле, начал в Турции шашками наголо, все в атаку и уже после девяти туров пропустил больше всех, как всегда в своем стиле... Люди, они же не меняются. Вот такие персонажи, как хам и грубиян, да еще 11 шварц и убивают футбол...
Другое удивляет- неужели турки не понимали кого берут???
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:12
Собрат Юрана))
Гость
