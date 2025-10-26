Футболист ЦСКА Алвес рассказал о восстановлении после травмы

Здоровье бразильского полузащитника ЦСКА Матеуса Алвеса понемногу улучшается.
20-летний бразилец пропустил три последних матча команды из-за повреждения. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини надеется на восстановление игрока к середине ноября.
«Здоровье улучшается. Надеюсь, скоро все будет нормально», — сказал Алвес.
В текущем сезоне Алвес забил 2 мяча и отдал 1 результативный пас в 15 матчах за ЦСКА.
1 результативная передача, очень надеяться на увеличения КПД.
1 результативная передача, очень надеяться на увеличения КПД.
надеюсь. в РПЛ покажет себя.
надеюсь. в РПЛ покажет себя.