Футболист ЦСКА Алвес рассказал о восстановлении после травмы

1761458437

сегодня, 09:00

Здоровье бразильского полузащитника ЦСКА понемногу улучшается.

20-летний бразилец пропустил три последних матча команды из-за повреждения. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини надеется на восстановление игрока к середине ноября.

«Здоровье улучшается. Надеюсь, скоро все будет нормально», — сказал Алвес.