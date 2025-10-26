 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Футболист ЦСКА Алвес рассказал о восстановлении после травмы

сегодня, 09:00

Здоровье бразильского полузащитника ЦСКА Матеуса Алвеса понемногу улучшается.

20-летний бразилец пропустил три последних матча команды из-за повреждения. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини надеется на восстановление игрока к середине ноября.

«Здоровье улучшается. Надеюсь, скоро все будет нормально», — сказал Алвес.

В текущем сезоне Алвес забил 2 мяча и отдал 1 результативный пас в 15 матчах за ЦСКА.

Подписывайся в ВК
Все новости
Футболист ЦСКА Алвес восстановится после травмы к середине ноября
Вчера, 22:44
Футболист «Спартака» Бабич перенесет операцию 28 октября
Вчера, 16:41
Нутрициолог ЦСКА рассказал о вреде кальянов и вейпов для футболистов
23 октября
Карпин надеется, что игрок «Динамо» Миранчук восстановится через две недели
22 октября
Кассьерра пропустит около месяца
21 октября
В «Динамо» сообщили, что Лунёв получил травму локтя
19 октября
 
Сортировать
Все комментарии
Vilar
Vilar
сегодня в 14:15
Футболист надеется, гл.тренер надеется, а болельщики видя факт: 2 гола,
1 результативная передача, очень надеяться на увеличения КПД.
evgy9ckuhs5p
evgy9ckuhs5p
сегодня в 11:18
Нужно полностью восстановиться, чтобы не было реедива.
shlomo
shlomo
сегодня в 10:35
Ну во первых ему здоровья и восстановления, НО ... результативность так себе...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:14
Парню здоровья и главное избежать травм в дальнейшем
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:13, ред.
Поправляйся Алвес...ты нужен команде....равноценной замены тебе пока нет.
sv_1969
sv_1969 ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 10:12
Таки да... Но главное не торопиться
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:09
Игроку здоровья, но с его КПД пользы от него не густо...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 10:08
А его родители не в честь немецкого игрока назвали?
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 10:02
Интересно, за что ему оказали отдельное внимание?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 09:46
за клуб Сан Паулу был хорош.
надеюсь. в РПЛ покажет себя.
9nrb2mt4e3a7
9nrb2mt4e3a7
сегодня в 09:40
Здоровья Алвесу и ждём возвращения в строй
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 09:40
Молодой, ещё вся карьера впереди, в таком возрасте заживает всё быстро.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 09:34
Скоро ЦСКА усилится, значит.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 