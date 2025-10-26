 
 
 
Семак не понимает, почему арбитр засчитал гол «Динамо» в матче с «Зенитом»

вчера, 20:36
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный арбитр матча 13-го тура Российской премьер-лиги между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо» Алексей Сухой должен был посмотреть повтор после гола бело-голубых. Об этом журналистам заявил главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

В воскресенье «Зенит» дома обыграл «Динамо» со счетом 2:1. Перед первым голом нападающий гостей Эль-Мехди Маухуб отнял мяч у Андрея Мостового после контакта.

«Я уже много говорил по судейству. Конечно, количество ошибок минимально, как нам говорят с каждым годом. Но почему? Потому что они сами определяют. Иногда бывает до смешного, что три момента трактуются по-разному, — сказал Семак. — Потом пускай объясняет, почему принял решение [засчитать гол „Динамо“]. Но фол был при моменте, когда нам забивали гол. Посмотрите повтор, там видно, как икроножная мышца ударяет сзади по икроножной, Мостовой падает. Арбитр даже не пошел смотреть».

«Пускай посмотрит, потом скажет, что недостаточный контакт, в похожих ситуациях будут действовать так же. Тут же следующий момент, он свистит после касания. Многие моменты остаются без ответа, это не сюрприз для нас. У всех тренеров немой вопрос, ответов нет. Перед каждым сезоном говорят нам, а судят по-другому», — добавил Семак.

u6cpgk4dfmrs
u6cpgk4dfmrs
вчера в 21:00
Судья вообще всю игру сломал, совершенно не готов проводить матчи на таком уровне.
2djgsam7u6fn
2djgsam7u6fn
вчера в 20:58
Семак вообще многого не понимает.
sfhdp8xvd657
sfhdp8xvd657
вчера в 20:55
Так судья был московский, чего тут не понимать.
