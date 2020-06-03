Хазенхюттль: «Мы не обязаны продавать Хейбьерга»

Главный тренер «Саутгемптона» рассказал, что полузащитник будет продан только в том случае, если клуб получит хорошее предложение.

Он фантастический командный игрок, и у него есть свои цели.

Мы знаем, каким клубом мы являемся и каким клубом хотим стать в будущем. Когда игрок хорошо играет и получает предложение от большого клуба, это реалистичное, а не глупое предложение, которое мы можем принять. Тогда мы можем договориться обо всем.

Но у него остался еще один год по контракту, и если предложение будет недостаточно хорошим, он останется здесь еще на год. Мы не обязаны его продавать.