Хазенхюттль: «Мы не обязаны продавать Хейбьерга»

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль рассказал, что полузащитник Пьер-Эмиль Хейбьерг будет продан только в том случае, если клуб получит хорошее предложение.
Он фантастический командный игрок, и у него есть свои цели.
Мы знаем, каким клубом мы являемся и каким клубом хотим стать в будущем. Когда игрок хорошо играет и получает предложение от большого клуба, это реалистичное, а не глупое предложение, которое мы можем принять. Тогда мы можем договориться обо всем.
Но у него остался еще один год по контракту, и если предложение будет недостаточно хорошим, он останется здесь еще на год. Мы не обязаны его продавать.
Напомним, что слухи связывают Хейбьерга с переходом в «Тоттенхэм».
Из 5-ти слов ...2 незнакомых...и невыговариваемых.....
Из 5-ти слов ...2 незнакомых...и невыговариваемых.....