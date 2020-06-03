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Хазенхюттль: «Мы не обязаны продавать Хейбьерга»

сегодня, 14:37

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль рассказал, что полузащитник Пьер-Эмиль Хейбьерг будет продан только в том случае, если клуб получит хорошее предложение.

Он фантастический командный игрок, и у него есть свои цели.

Мы знаем, каким клубом мы являемся и каким клубом хотим стать в будущем. Когда игрок хорошо играет и получает предложение от большого клуба, это реалистичное, а не глупое предложение, которое мы можем принять. Тогда мы можем договориться обо всем.

Но у него остался еще один год по контракту, и если предложение будет недостаточно хорошим, он останется здесь еще на год. Мы не обязаны его продавать.

Напомним, что слухи связывают Хейбьерга с переходом в «Тоттенхэм».

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Все комментарии
Kuvan
Kuvan
сегодня в 15:28
Так и должно быть.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:58
Прикольная ветка...
Из 5-ти слов ...2 незнакомых...и невыговариваемых.....
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:41
В общем плати бабки
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