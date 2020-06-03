ГлавнаяНовости

Малафеев высказался о тюремных сроках Кокорина и Мамаева

сегодня, 22:14

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о тюремных сроках нападающего «Сочи» Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, осужденных за участие в двух драках в Москве.

Я понимал, насколько неоднозначно выглядит ситуация с Кокориным и Мамаевым. Понятно, что они виноваты, но насколько справедливо наказание… Недаром сейчас проходят апелляции. Понятно, что если я иду по улице, а меня кто-то провоцирует, обзывает, толкает, то я как человек, занимающийся единоборствами, начал защищаться, нанёс ряд повреждений. На камере не видно и не слышно, о чём говорится. Он идёт и пишет заявление, в котором говорится, что он шёл по улице, пожелал хорошего дня, а я его избил.

Люди ошибаются, делают ошибки, они должны нести наказание. Но мы должны быть милосердны, это была показательная порка для народа. Обидно, что Саша потерял столько времени, за время которого мог показывать качественный футбол. Я пообщался со своим помощником, и мы проговорили, каким образом мы можем поддержать Сашу. Я закупил продукты, оформили посылку, написали несколько слов поддержки. Он ответил, в интервью потом сказал, что ему было приятно. Я был одним из многих, кто писал такие письма. Но приятно, что он это помнит.

Ранее Малафеев рассказал о причинах своего конфликта с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

Все новости
Тихонов: «Если „Зенит“ проиграет ЦСКА, то может появиться интрига»
Сегодня, 23:16 Комментарии0
Тихонов рассказал, что в 90-е им интересовался «Аякс»
Сегодня, 21:40 Комментарии5
Тарасов: «Хорошо, что в России врачей благодарят на рекламных щитах»
Сегодня, 21:07 Комментарии3
Малафеев: «Впервые слышу, что буду работать в питерском „Динамо“»
Сегодня, 20:25 Комментарии7
Малафеев: «Дзюба жадный — разозлился на меня из-за денег»
Сегодня, 19:18 Комментарии39
Торбинский — о смерти Джорджа Флойда: «Неизвестно, чем закончатся погромы»
Сегодня, 17:53 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Glodor
Glodor
сегодня в 22:47
Чего теперь говорить.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 22:21
По факту
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:17
и до тебя очередь дойдёт))))
SSPZ
SSPZ
сегодня в 22:17
лучше о футболе, а не о сроках-тюремных)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 22:17
Славы много сегодня
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100