Малафеев: «Дзюба жадный — разозлился на меня из-за денег»

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев в интервью журналисту Василию Уткину рассказал о причинах своего конфликта с форвардом петербургского клуба Артемом Дзюбой.
В моем понимании, он на меня разозлился просто из-за того, что недосчитался денег, потому что он жадный. До этого у меня были прекрасные с ним отношения. Он был клиентом моего агентства, мы ему помогали покупать квартиру в Москве, юридически сопровождали.
Я считаю, что он вообще очень непростой человек, а с точки зрения того, как он выглядит и себя позиционирует в последнее время, то это просто милашка – везде с детьми. До этого он был таким? Я вот не помню. И тут в 30 лет раз – и он стал любить со всеми фотографироваться, всем помогать.
Такое бывает с людьми, когда они умнеют? Тогда это замечательно. Не все потеряно. Возможно, и в моем случае он поумнеет и все-таки поймет, что не я причина всей злости и его проблем.
Ранее Малафеев рассказал, почему форвард «Локомотива» Федор Смолов, выступающий на правах аренды в «Сельте», не перешел в «Зенит».
Хотя в этой ситуации Малафееву больше веришь - Дзюба тот еще рвач и изменник.
Пытается показать, какой он хороший, а за глаза шуршит свои тёмные делишки. Даже с Кокориным поцапаться успел и делает всё, чтобы избежать конкуренции.
Скоро на Семака прыгнет!
Хотя в этой ситуации Малафееву больше веришь - Дзюба тот еще рвач и изменник.
Пытается показать, какой он хороший, а за глаза шуршит свои тёмные делишки. Даже с Кокориным поцапаться успел и делает всё, чтобы избежать конкуренции.
Скоро на Семака прыгнет!
Расскажи общественности про эту империю зла.
Расскажи общественности про эту империю зла.
Это вам не мелочь по карманам тырить ...
Это вам не мелочь по карманам тырить ...
Стоит признать, что в Зените он исправляется.
Стоит признать, что в Зените он исправляется.
Ждем ответку Дзюба Уткину о Славе)...Малафееве...
Ждем ответку Дзюба Уткину о Славе)...Малафееве...
Друг у друга шарят по карманам!!! хахахахаа
Друг у друга шарят по карманам!!! хахахахаа
Кто кого на деньги кинул
Просто некий папуас
С бабками как ниньзя сгинул
Кто кого на деньги кинул
Просто некий папуас
С бабками как ниньзя сгинул