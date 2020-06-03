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Малафеев: «Дзюба жадный — разозлился на меня из-за денег»

сегодня, 19:18

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев в интервью журналисту Василию Уткину рассказал о причинах своего конфликта с форвардом петербургского клуба Артемом Дзюбой.

В моем понимании, он на меня разозлился просто из-за того, что недосчитался денег, потому что он жадный. До этого у меня были прекрасные с ним отношения. Он был клиентом моего агентства, мы ему помогали покупать квартиру в Москве, юридически сопровождали.

Я считаю, что он вообще очень непростой человек, а с точки зрения того, как он выглядит и себя позиционирует в последнее время, то это просто милашка – везде с детьми. До этого он был таким? Я вот не помню. И тут в 30 лет раз – и он стал любить со всеми фотографироваться, всем помогать.

Такое бывает с людьми, когда они умнеют? Тогда это замечательно. Не все потеряно. Возможно, и в моем случае он поумнеет и все-таки поймет, что не я причина всей злости и его проблем.

Ранее Малафеев рассказал, почему форвард «Локомотива» Федор Смолов, выступающий на правах аренды в «Сельте», не перешел в «Зенит».

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 23:06
Мерзко, как пауки в банке кусаются.
Хотя в этой ситуации Малафееву больше веришь - Дзюба тот еще рвач и изменник.

Пытается показать, какой он хороший, а за глаза шуршит свои тёмные делишки. Даже с Кокориным поцапаться успел и делает всё, чтобы избежать конкуренции.
Скоро на Семака прыгнет!
Suriand
Suriand
сегодня в 22:32
Вот что за люди все-таки футболисты,пока в системе клуба,да я с детства за эту команду,весь наш коллектив огромная семья и тп,а стоит только уйти и сразу начинается "А этот жадный,вон тот у меня 100 рублей украл,а этот у дальнего шкафчика вообще на мою жену засматривался")
oFANATo
oFANATo
сегодня в 22:14
Давай Вячеслав жги.
Расскажи общественности про эту империю зла.
dino-hsv
dino-hsv ответ Михалыч 75 (раскрыть)
сегодня в 21:40
о, стереотипчики подъехали :)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 21:26, ред.
дзюба еще окончательно свою маску не снял... Ждите.... это еще цветочки.....), а ягодки впереди.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 21:18
Бомжи из-за денег поссорились))) забавно)))
морозз
морозз
сегодня в 21:14
Бомжи походу начинают понимать кто такой Дзюба и почему красно белая Торсида скандирует одно слово видя его! Это слово теперь у него на груди, как орден!
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 21:12
Дзюба - старый вор - карманник, вот и обиделся что его как 8 кинули на бабки.
Это вам не мелочь по карманам тырить ...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 21:08
Малафей сам то ещё тот жучара-коммерсила. Сам то уже таких бабок, как Дзюба не зарабатывает, вот и решил развести глупого деревяху на пару-тройку лямов. Вообщем, с гнильцой бывший вратаришка.
kolpankolpan
kolpankolpan ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 21:02
Что так и будешь вестись на каждую лажу? Или кто первый гадость на другого накропал тот и прав что-ли? Очнись? Тебя имеют по полной. Ведь сознался же Малафеев что обул Дзюбу на деньги.Приложи к себе.А потом почитай что ты злой и жадный.
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 20:59, ред.
Просто Славик как и все сопроводители-- посредники видимо озвучивал одну цену,а в процессе она подросла процентов на пятьдесят?Ведь так Славик работают посредники,да? Чего уж тут не разозлиться "жадному "Дзюбе.А ты поимел его , и нагленько репортажики гниленькие закидываешь.
Hypnoz
Hypnoz
сегодня в 20:55
Дзюба истинный бомж ! Жадный, вороватый и деревянный.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:52
Зачем сор выносить из избы.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 20:50
По существу. А не мы ли с вами, да СМИ виновны в том, что Дзюба стал несколько иным с некоторого времени, как об этом говорит Малафеев ? Разве не мы вознесли его на Олимп после ЧМ-18 и расхваливали его на всех углах ? Интервью на первых полосах газет, лАвровый венок на темечко, чуть не запатентованный им "фирменный" жест, Президент сказал пару ласковых слов о нашей сборной. В общем, стал звездой первой величины.Теперь пожинаем плоды неразумного восхваления посредственного игрока, который неинтересен даже для затрапезных зарубежных команд. Но интересно другое: что случилось в последнее время, если одна за одной выходят негативные для г-на Дзюбы интервью бывших партнёров - вот что хотелось бы знать. Полюса поменялись местами, на дне Марианской впадины обнаружены инопланетяне или что-то другое ?...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:47
Правильно Слава поступил!!! Пусть Тема подумает над своим поведением. Сам то он любит хаять и тренеров , и игроков, но только не себя любимого.
Jake Sully
Jake Sully ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
сегодня в 20:42
в Зените могут сделать из свиньи человека!
Footbolista
Footbolista ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
сегодня в 20:28
Ну да...из "народного достояния" бабки стабильней капают...
ermak6848
ermak6848
сегодня в 20:25
говорил мне Семён Моисеевич: " Деньги - портят отношения "
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 20:21
Дзюбу в чем то можно понять и простить. Парень вырос в спартаке, там за зарплатой либо в парилку, либо к Быстрову в тумбочку.
Стоит признать, что в Зените он исправляется.
berda2003
berda2003
сегодня в 20:19
бревно в 51ике "серый" кардинал?
Yurza
Yurza
сегодня в 20:11
От малофеева тарасовкой и уткиным завоняло.
Footbolista
Footbolista ответ particular (раскрыть)
сегодня в 20:10
Ля-ля-ля-жу-жу-жу - По секрету всему свету...
Ждем ответку Дзюба Уткину о Славе)...Малафееве...
Jake Sully
Jake Sully ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 20:03
повышение зарплаты это весьма приятный бонус, но ведь хочется поиграть в нормальном клубе, вот и перешел в Зенит...
Сп62
Сп62
сегодня в 20:00
Был бы не жадный, до сих пор играл бы в Спартаке.
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
сегодня в 19:58
В газовом проекте все ради денег только!
Друг у друга шарят по карманам!!! хахахахаа
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 19:58, ред.
Это форменный экстаз
Кто кого на деньги кинул
Просто некий папуас
С бабками как ниньзя сгинул
нечитайло
нечитайло
сегодня в 19:58
Нам богатых не понять
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 19:57
Не стоит мараться обо "льва", иначе сам в овне окажешься.
beefs
beefs
сегодня в 19:56
жадность не порок, а большое свинство...
Газпром Арена
Газпром Арена
сегодня в 19:56
Некрасивое заявление от Малафеева
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