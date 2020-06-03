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Тарасов: «Хорошо, что в России врачей благодарят на рекламных щитах»

сегодня, 21:07

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, что стал замечать рекламные щиты с благодарностями медикам, которые борются с коронавирусом.

Пока ехал домой в Москву и обратно в Казань, увидел на рекламных щитах лица врачей. Реально очень правильно. Не раз видел в „Инсте“, как где-то врачам и волонтёрам хлопали на балконах, пели песни. Хорошо, что и у нас благодарят вот так: на щитах, на витринах магазинов, постами в соцсетях. Сегодня узнал, что даже начали волонтеров представлять к госнаградам.

Важно, чтобы это не забылось через пару месяцев и сохранялось уважение к проделанной работе и на будущее. А то хорошее у нас быстро забывается. Все, кто в эти месяцы напряженно боролся за наши жизни, добивались таких низких показаний смертности, 24/7 пропадали на сменах, жертвовали собой ради всех нас — заслуживают постоянной благодарности.

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Все комментарии
Climent
Climent
сегодня в 21:27
Про тарасова вообще пора забыть.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 21:12
Важно, что тарасов оценил.
drug01
drug01
сегодня в 21:08
Это надо делать всегда
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