ГлавнаяНовости

Малафеев: «Впервые слышу, что буду работать в питерском „Динамо“»

сегодня, 20:25

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал слухи, что он получит должность в новом клубе из Санкт-Петербурга:

Знаете, мне звонили раз 10 по этому вопросу. Я сказал, что даже не хочу комментировать это все.

Я, если честно, даже не знаю, что это за формат. Я так понял, что «Динамо» у нас переехало в Сочи. Что еще за новый клуб «Динамо»? Я, понятно, живу на Крестовском рядом со стадионом «Динамо». Может быть, сопоставили такие моменты.

Я, честно говоря, впервые слышу такую информацию. Ко мне никто не обращался, не приходил. Не понимаю, откуда она вообще взялась.

Все новости
Тихонов: «Если „Зенит“ проиграет ЦСКА, то может появиться интрига»
Сегодня, 23:16 Комментарии0
Малафеев высказался о тюремных сроках Кокорина и Мамаева
Сегодня, 22:14 Комментарии5
Тихонов рассказал, что в 90-е им интересовался «Аякс»
Сегодня, 21:40 Комментарии5
Тарасов: «Хорошо, что в России врачей благодарят на рекламных щитах»
Сегодня, 21:07 Комментарии3
Малафеев: «Дзюба жадный — разозлился на меня из-за денег»
Сегодня, 19:18 Комментарии39
Торбинский — о смерти Джорджа Флойда: «Неизвестно, чем закончатся погромы»
Сегодня, 17:53 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Bikzon
Bikzon
сегодня в 21:29, ред.
Kакой с тебя тренер, болтун.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 21:18
Дзюба слухи распускает
Сп62
Сп62
сегодня в 20:40
Кокорин тоже не знал, что будет играть в Сочи.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:32
Значит будешь
Footbolista
Footbolista
сегодня в 20:32
С балкона будет руководить...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:29
ты просто пока не знаешь)))
Youngberg
Youngberg
сегодня в 20:27
нормальный ход) и так бывает
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100