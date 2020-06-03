Малафеев: «Впервые слышу, что буду работать в питерском „Динамо“»

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» прокомментировал слухи, что он получит должность в новом клубе из Санкт-Петербурга:

Знаете, мне звонили раз 10 по этому вопросу. Я сказал, что даже не хочу комментировать это все.

Я, если честно, даже не знаю, что это за формат. Я так понял, что «Динамо» у нас переехало в Сочи. Что еще за новый клуб «Динамо»? Я, понятно, живу на Крестовском рядом со стадионом «Динамо». Может быть, сопоставили такие моменты.

Я, честно говоря, впервые слышу такую информацию. Ко мне никто не обращался, не приходил. Не понимаю, откуда она вообще взялась.