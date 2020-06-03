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Никифоров рассказал, как из-за проблем с налогами он покинул сборную

сегодня, 14:31

Бывший футболист «Спартака», хихонского «Спортинга» и ПСВ Юрий Никифоров рассказал, почему в конце 1990-х приостановил выступления за сборную России.

Мне позвонил Тукманов, «обрадовал»: «На тебя открыто дело по налогам, но ты не переживай: прилетишь в сборную – всё решим». Прилетел, поехали с ним в налоговую. Его в кабинет не пустили, а мне четыре следователя устроили перекрёстный допрос: «За сколько вы уехали в „Спортинг“? Какая у вас зарплата? Сколько получил „Спартак“?» А откуда мне знать реальную сумму трансфера или количество платежей? Официально меня продали не то за 1,5, не то за 1,7 миллиона. Видимо, так и было… или всё сделали красиво и умно. Только мне штраф впаяли, и я, дурак, на два года отказался от сборной…

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Все комментарии
Asmoloff
Asmoloff
сегодня в 15:40
В спартаке всегда всё нечисто было.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:41
а его так рано вспомнил то)))
shlomo
shlomo
сегодня в 14:32
Как то маловероятно все это
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